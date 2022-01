Στα χνάρια του OnlyFans βαδίζει, απ’ ό,τι φαίνεται, το Instagram, το οποίο ανακοίνωσε πως ξεκινάει πιλοτικά στις ΗΠΑ την λειτουργία του «περιεχομένου επί πληρωμή». Συγκεκριμένα, οι κοινοί θνητοί θα πρέπει να πληρώνουν συνδρομές για να βλέπουν τα stories και τα λάιβ βίντεο των ινφλουένσερ.

Οι ινφλουένσερ που θα αποφασίσουν να εκμεταλλευτούν την νέα παροχή του Instagram θα έχουν ένα μωβ ταμπελάκι δίπλα στο όνομά τους, ώστε το κοινό να τους ξεχωρίζει πιο εύκολα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πλατφόρμας, θα υπάρχουν διάφορα συνδρομητικά πακέτα για να επιλέξει κάποιος. Η μηνιαία συνδρομή μπορεί να ξεκινά από 0,99 δολάρια και να φτάνει μέχρι και τα 99,99 δολάρια ανά μήνα.

Subscriptions

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022