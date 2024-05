ΗΠΑ: Πάνω από 2.000 συλλήψεις στις πανεπιστημιουπόλεις

Η ένταση κορυφώνεται στις ΗΠΑ, με τις Αρχές να εισβάλουν σε καταλήψεις και καταυλισμούς και να προχωρούν σε «μπαράζ» συλλήψεων σε περισσότερα από 25 πανεπιστήμια της χώρας.

Η αμερικανική αστυνομία προχώρησε σε 282 συλλήψεις στις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων την Τρίτη (30/4) στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και στο Σίτι Κόλετζ της Νέας Υόρκης.

Τα άτομα που έχουν συλληφθεί βρίσκονται αντιμέτωπα με τις κατηγορίες της διάρρηξης και εγκληματική βία, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος των τοπικών Αρχών, Καζ Ντότρυ. Οι διαδηλωτές από την άλλη που βρίσκονται στους καταυλισμούς έξω το πανεπιστήμιο βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της παραβίασης και διατάραξης της κοινωνικής συνοχής.

Στο Μανχάταν 74 άτομα οδηγήθηκαν στα κρατητήρια τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/5) για διαμαρτυρίες σε δύο σχολές. Τουλάχιστον έξι άτομα συνελήφθησαν με κατηγορίες διάρρηξης.

Δεκάδες ήταν οι συλλήψεις και στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια την Πέμπτη (2/5), με αξιωματικούς της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων του CHP εθεάθησαν σε βίντεο φορώντας κράνη, μάσκες αερίων και κρατώντας γκλομπ, καθώς έμπαιναν στον καταυλισμό, ενώ κραυγές ακούγονταν πίσω από τα οδοφράγματα, σύμφωνα με το CNNi.

