ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με δυο τραυματίες σε σχολείο στην Βιρτζίνια

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε σχολείο στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην περιοχή Νιούπορτ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Όπως μετέδωσε το CNNi, αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Heritage High School. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα τραύματα που υπέστησαν «εκτιμάται ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cbsnews, οι τραυματίες είναι δύο 17χρονοι μαθητές, ενώ ο δράστης δεν έχει συλληφθεί. Ο ένας 17χρονος έχει τραυματιστεί στο πλάι του προσώπου του, ενώ μια συνομήλικη μαθήτρια δέχθηκε σφαίρα στο πόδι.

There's been another school shooting: Two people have reportedly been shot at Heritage High School in Newport News, Virginia. pic.twitter.com/5VnECGscb0

