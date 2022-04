ΗΠΑ σε Ρωσία: Στο στόχαστρο οι κόρες των Πούτιν και Λαβρόφ με νέες κυρώσεις

Ακόμη περισσότερες κυρώσεις επιβάλλουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία, για να αυξήσουν την οικονομική πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν, λόγω των φρικτών γεγονότων που συνέβησαν στη Μπούτσα. Στο στόχαστρο των νέων περιορισμών, βρίσκονται ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και οι κόρες αλλά και η σύζυγος του Ρώσου προέδρου, όπως και η κόρη του Σεργκέι Λαβρόφ.

«Σήμερα κλιμακώνουμε δραματικά το οικονομικό σοκ επιβάλλοντας πλήρεις κυρώσεις αποκλεισμού στο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ρωσίας, τη Sberbank, και τη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζά της, την Alfa Bank», δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης σε ενημέρωση δημοσιογράφων, όπως μεταδίδει το CNN. Η σφαγή αμάχων στη Μπούτσα ήταν ο λόγος που επιβάλλονται οι νέοι περιορισμοί.

Σημειώνεται πως η Sberbank κατέχει σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ρωσικού τραπεζικού τομέα, με τον αξιωματούχο να προσθέτει ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον μπλοκάρει πλήρως «περισσότερο από τα δύο τρίτα του ρωσικού τραπεζικού τομέα».

Ακόμη, ο ίδιος ανακοίνωσε: «Σε ευθυγράμμιση με την G7 και την ΕΕ, ανακοινώνουμε την απαγόρευση νέων επενδύσεων στη Ρωσία». Αυτό θα εφαρμοστεί με εκτελεστικό διάταγμα που θα υπογράψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση επιβάλλει επίσης πλήρεις κυρώσεις αποκλεισμού σε μια νέα σειρά ρωσικών ελίτ και των μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των ενήλικων κόρες του Πούτιν, Μαρίγια Πούτινα και Κατερίνα Τιχόνοβα, της συζύγου και της κόρης του υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Προέδρου και Πρωθυπουργού. της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, και του πρωθυπουργού, Μιχαήλ Μισούστιν.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερους από 140 ολιγάρχες και τα μέλη των οικογενειών τους και πάνω από 400 Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος. Άλλωστε, οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία του Ρώσου προέδρου είναι κρυμμένα μεταξύ των μελών της οικογένειάς του.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία δεν είναι «μόνιμες»

Ωστόσο, δήλωσε ο αξιωματούχος, οι κυρώσεις δεν είναι μόνιμες και ενδέχεται να αντιστραφούν εάν η Μόσχα αλλάξει πορεία στην Ουκρανία. «Είναι ένας φαύλος κύκλος αρνητικών αντιδράσεων. Αρνούμαστε τα πάντα στη Ρωσία και ο συνδυασμός των βημάτων που κάνουμε δημιουργεί αυτή την καθοδική σπείρα που επιταχύνει όσο περισσότερο κλιμακώνει της κινήσεις του ο Πούτιν», είπε αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει πει συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνει ο Ρώσος πρόεδρος για να αντιστραφούν οι κυρώσεις, αλλά ο αξιωματούχος δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι πρόθυμοι να τις μειώσουν εάν η Ρωσία «αλλάξει πορεία».

«Και αν άλλαζε πορεία, κάποια μέρα, αυτός ο φαύλος κύκλος αρνητικών αντιδράσεων θα επιβραδύνει και θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιστραφεί», συνέχισε ο αξιωματούχος. «Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μόνιμο. Η μόνη πτυχή που είναι μόνιμη είναι οι ζωές που έχει αφαιρέσει και δεν μπορεί ποτέ να τις φέρει πίσω.

Αλλά οι κυρώσεις έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν και να δημιουργήσουν μόχλευση για το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε», συνέχισε ο αξιωματούχος.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz

— President Biden (@POTUS) April 6, 2022