ΗΠΑ: Σκότωσε το μωρό της και του έβαλε μακιγιάζ για να μοιάζει ζωντανό

Μια γυναίκα που έκανε μακιγιάζ στο νεκρό μωρό της για να προσποιηθεί ότι ήταν ζωντανό, ομολόγησε την ενοχή της για ανθρωποκτονία.

Αφού το 11 μηνών παιδί, ονόματι Μακένζι Άντερσον, πέθανε από αμβλύ τραύμα στο κεφάλι, η μητέρα της Tyra Monae Anderson, 28 ετών, την πήγε σε ένα νοσοκομείο τυλιγμένη με μια ροζ κουβέρτα, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η Tyra Monae Anderson είπε στους εισαγγελείς ότι η κόρη της έπεσε από το κρεβάτι στις 3 Φεβρουαρίου 2020, άρχισε να συμπεριφέρεται ασυνήθιστα την επόμενη μέρα και μια ημέρα μετά, δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Την τέταρτη ημέρα το παιδί φαινόταν να μην ανταποκρίνεται.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Εθνικό Ιατρικό Κέντρο Παίδων στην Ουάσιγκτον DC των ΗΠΑ στις 6 Φεβρουαρίου, όπου διαπιστώθηκε νεκρό. Οι ιατροδικαστές διεξήγαγαν νεκροψία και βρήκαν υπολείμματα καφέ χρώματος στις πετσέτες και τα σφουγγάρια.

«Ένα μέλος του προσωπικού σημείωσε ότι τα υπολείμματα έμοιαζαν με μέικ απ ή κάποιο είδος καλλυντικού», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η αστυνομία αρχικά προσπάθησε να κατηγορήσει την μητέρα για δολοφονία σε βαθμό κακουργήματος, μέσω σκληρότητας πρώτου βαθμού σε παιδιά.

Η συμφωνία για τη μικρότερη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση θα μπορούσε να επιτρέψει στη γυναίκα να αποφυλακιστεί μετά από τρία χρόνια, με το υπόλοιπο της 10ετούς ποινής της να αναστέλλεται.

«Η ένσταση, η οποία εξαρτάται από την έγκριση του Δικαστηρίου, απαιτεί ποινή φυλάκισης 10 ετών, με αναστολή όλα εκτός από τρία χρόνια, υπό τον όρο ότι η Άντερσον δεν θα έχει μελλοντική επαφή χωρίς επίβλεψη με παιδιά και ότι θα συμμετάσχει σε θεραπεία ψυχικής υγείας. », ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε δελτίο τύπου.

«Μετά τη φυλάκιση, η Άντερσον θα τεθεί σε πενταετή αποφυλάκιση υπό επιτήρηση».

Η δήλωση ενοχής της ήρθε αφού η Άντερσον είπε αρχικά στην αστυνομία ότι το μωρό είχε μακιγιάζ επάνω του, επειδή τα παιδιά της έπαιζαν με αυτό.

Μια αναφορά της αστυνομίας λέει ότι το μωρό υπέστη αποχρωματισμό στα πόδια, εκδορές στο πρόσωπο, το λαιμό και τα χέρια και μώλωπες στο πρόσωπο και το σώμα.

Μια γιατρός στο ιατρικό κέντρο, η δρ. Τζοάννα Κοέν, είπε ότι το βρέφος πέθανε από «μη τυχαίο τραύμα στο κεφάλι».

