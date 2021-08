ΗΠΑ: Συναγερμός για βόμβα σε βαν κοντά στο Καπιτώλιο

Οι αμερικανικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από αναφορές για εντοπισμό βόμβας σε βαν κοντά στη βιβλιοθήκη του Καπιτωλίου, κτίριο που βρίσκεται κοντά στο Καπιτώλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η αστυνομία εκκένωσε το παλαιότερο κτίριο γραφείων του Κογκρέσου, το οποίο είναι κλειστό αυτή την εβδομάδα. Στην περιοχή έχουν φτάσει πυροτεχνουργοί με σκοπό να ελέγξουν εάν η συσκευή που εντοπίστηκε είναι εκρηκτικός μηχανισμός.

📹| #USA police investigating report of explosive in truck near #Capitol

▪️Police are investigating a report of a possible explosive device in a pickup truck outside the Library of Congress on Capitol Hill and have evacuated the area. pic.twitter.com/1Hs4pLHSuZ

— EHA News (@eha_news) August 19, 2021