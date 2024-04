ΗΠΑ: Τι οδήγησε στην κατάρρευση της Republic First

Η Republic First Bancorp κατασχέθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές της Πενσυλβάνια την Παρασκευή, έπειτα από μια αποτυχημένη συμφωνία νωρίτερα φέτος για τη διοχέτευση νέων κεφαλαίων στην περιφερειακή τράπεζα με έδρα τη Φιλαδέλφεια, εν μέσω μείωσης των καταθέσεων και μιας προβληματικής επιχείρησης ενυπόθηκων δανείων.

Η Republic First ανέφερε μείωση των καταθέσεων σε μια παρουσίαση προς τους επενδυτές πέρυσι, αναφέροντας επίσης ότι η αξία του χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων δανείων της εταιρείας είχε “μειωθεί σημαντικά σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων”.

Η εταιρεία ανέφερε τότε ότι θα “εκκαθαρίσει και θα αποχωρήσει” από τον τομέα των ενυπόθηκων δανείων και αντ’ αυτού θα επικεντρωθεί στις καταθέσεις των καταναλωτών, από τις οποίες περίπου το 60% ήταν ανασφάλιστες τον περασμένο Ιούνιο, μετέδωσε η Wall Street Journal.

Η Norcross-Braca Group ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι θα επένδυε 35 εκατ. δολάρια στη Republic First, εάν η τράπεζα κατέθετε την έκθεσή της για το 2022 και προγραμμάτιζε την απαιτούμενη συνέλευση των μετόχων.

Ο επενδυτικός όμιλος υπαναχώρησε από τη συμφωνία τον Φεβρουάριο, αφού η Republic First δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τη συνέλευση των μετόχων της, η οποία φέρεται να αναβλήθηκε τον Νοέμβριο για να “ευθυγραμμιστεί καλύτερα με το χρονοδιάγραμμα του κλεισίματος της συναλλαγής”.

Παρά την αποτυχημένη συμφωνία, η Republic First δήλωσε σε μια κανονιστική κατάθεση ότι το στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει χωρίς την “ένεση” της Norcross-Braca, σημειώνοντας ότι η τράπεζα είχε μια “ισχυρή καταθετική βάση και άφθονη ρευστότητα”.

Το Τμήμα Τραπεζών και Αξιών της Πενσυλβάνια κατέσχεσε την Παρασκευή την Republic First, μετά από εικασίες ότι η τράπεζα θα κατασχεθεί από τις ρυθμιστικές αρχές καθώς αναζητούσε πιθανό αγοραστή. Η Fulton Bank κατέληξε σε συμφωνία για την ανάληψη των 32 υποκαταστημάτων της Republic First στην Πενσυλβάνια, τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, τα οποία θα επαναλειτουργήσουν με την επωνυμία Fulton Bank. Πριν από την κατάσχεση, η Republic First είχε διαγραφεί από το Nasdaq τον Αύγουστο, αφού η τράπεζα απέτυχε να υποβάλει την έκθεση για το οικονομικό έτος 2022 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Republic First ισχυρίστηκε ότι η έκθεση δεν κατατέθηκε λόγω της “αποτυχίας της πρώην εκτελεστικής ομάδας της να διατηρήσει επαρκείς εσωτερικούς ελέγχους”.

Το 2022, ο οικονομικός ελεγκτής της Republic First είπε στην τράπεζα ότι είχε “ουσιώδεις αδυναμίες στον εσωτερικό έλεγχο της χρηματοοικονομικής ενημέρωσης”, σύμφωνα με κανονιστική κατάθεση. Ο εν λόγω ελεγκτής απολύθηκε από την Republic First τον Φεβρουάριο.

Η κατάσχεση της Republic First είναι η τέταρτη από ομοσπονδιακές ή πολιτειακές ρυθμιστικές αρχές από τις αρχές του 2023, μετά τις καταρρεύσεις των Silicon Valley Bank, Signature Bank και First Republic Bank, οι οποίες ήταν σημαντικά μεγαλύτερες από τη Republic First. Η Republic First είχε περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6 δισ. δολαρίων και επιπλέον 4 δισ. δολάρια σε καταθέσεις τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την FDIC, ενώ η Signature Bank είχε περιουσιακά στοιχεία ύψους 110 δισ. δολαρίων και 88 δισ. δολάρια σε καταθέσεις. Η First Republic είχε περιουσιακά στοιχεία ύψους 232,9 δισ. δολαρίων και 104,5 δισ. δολάρια σε καταθέσεις όταν κατασχέθηκε, ενώ η Silicon Valley Bank είχε περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 209 δισ. δολαρίων.

Ο Feddie Strickland, αναλυτής της εταιρείας Janney Montgomery Scott, δήλωσε στους New York Times ότι ο τραπεζικός τομέας θα παραμείνει πιθανότατα σταθερός παρά την κατάρρευση της Republic First. Οι καταρρεύσεις τραπεζών πέρυσι – που συνέβησαν με ταχεία διαδοχή – ήταν “τράπεζες με μια ορισμένη εξειδίκευση”, δήλωσε ο Strickland, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι “οι μικρές τράπεζες είναι σε καλή κατάσταση”. Η Silicon Valley Bank ήταν δανείστρια τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων, ενώ η Signature Bank ήταν ηγέτιδα στον δανεισμό στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και η First Republic είχε σε μεγάλο βαθμό πελατεία υψηλού πλούτου.

