ΗΠΑ: Ύποπτο όχημα ερευνά η αστυνομία έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο

Ύποπτο όχημα μπροστά από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ερευνά η την αστυνομία του Καπιτωλίου.

«Ερευνούμε ένα ύποπτο όχημα μπροστά στο Ανώτατο Δικαστήριο, στη Φερστ Στριτ, ΒΑ. Παρακαλούμε μην πλησιάζετε την περιοχή», ανέφερε μέσω του Twitter η αστυνομία.

«Θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είμαστε σε θέση να το κάνουμε», πρόσθεσε.

NOW: We are investigating a suspicious vehicle in front of the Supreme Court along First Street, NE. Please stay away from the area. We will provide more information as soon as we can. pic.twitter.com/j129pfKIMG

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 5, 2021