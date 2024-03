Ισλανδία: «Ξύπνησε» ξανά το ηφαίστειο του Γκρένταβικ

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε η νότια Ισλανδία λόγω μιας ακόμη ηφαιστειακής έκρηξης στη χερσόνησο Ρέικιανες που είναι η τέταρτη από τον Δεκέμβριο και η πιο ισχυρή.

Η λάβα έχει φθάσει στις ανατολικές άμυνες γύρω από την εκκενωμένη πόλη Γκρίνταβικ.

Επίσης έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από την κοντινή Γαλάζια Λιμνοθάλασσα, ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Ισλανδίας.

Ο εναέριος χώρος της Ισλανδίας παραμένει ανοικτός.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας της χώρας, η έκρηξη ξεκίνησε το Σάββατο (17/3) μεταξύ Χάγκαφελ και Στόρα Σκόγκφελ – βόρεια του Γκρίνταβικ.

Πρόκειται για παρόμοια τοποθεσία με την έκρηξη που ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου.

Πλάνα από την έκρηξη έδειχναν σύννεφα καπνού και πυρακτωμένο μάγμα να αναβλύζει και να αναβλύζει από οπές στη γη.

Το διεθνές αεροδρόμιο Κέφλαβικ και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια δεν επηρεάστηκαν από την έκρηξη.

Ο γεωφυσικός Μάγκνους Τούμι Γκούντμουνσον, ο οποίος ήταν μεταξύ εκείνων που πέταξαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές με ελικόπτερο, δήλωσε ότι η έκρηξη του Σαββάτου ήταν η πιο ισχυρή μέχρι στιγμής.

Δύο ρεύματα λάβας κινούνται δυτικά και νότια. Ο Γκούντμουνσον δήλωσε ότι ήταν επίσης πιθανό η λάβα να εισρεύσει στη θάλασσα, αλλά αυτό μπορεί να μη συμβεί αν η ηφαιστειακή δραστηριότητα εξασθενήσει.

Ο Einar Bessi Gestsson, ειδικός σε θέματα φυσικών καταστροφών στη Νορβηγική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ισλανδίας RUV ότι θα μπορούσαν να προκύψουν επικίνδυνα αέρια και μικρές εκρήξεις εάν η λάβα έρθει σε επαφή με το θαλασσινό νερό.

A volcano in Iceland erupted for the fourth time since December, spewing smoke and bright-orange lava into the air. An aerial video shot by Iceland’s Department of Civil Protection showed a long, glowing fissure streaking across the ground https://t.co/L8vPHODJ0G pic.twitter.com/pPfbLiX4JJ

— Reuters (@Reuters) March 17, 2024