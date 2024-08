Ισραήλ: Βρέθηκαν οι σοροί έξι ομήρων της Χαμάς

Το Ισραήλ ανέκτησε τις σορούς των ομήρων Nadav Popplewell, Yagev Buchshtab, Yoram Metzger, Haim Peri και Avraham Munder από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμη ομήρου που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη σύμφωνα με το The Jerusalem Post.

Οι σοροί των ομήρων Nadav Popplewell και Yagev Buchshtab ανακτήθηκαν από τη Γάζα, ανακοίνωσε το κιμπούτς Nirim την Τρίτη, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι σοροί των ομήρων Haim Peri και Yoram Metzger ανακτήθηκαν επίσης από τη Γάζα, ανέφερε το κιμπούτς Nir Oz.

Νωρίτερα την Τρίτη, το κιμπούτς Nir Oz ανακοίνωσε ότι ο όμηρος Avraham Munder σκοτώθηκε στην αιχμαλωσία στη Γάζα. Ο ανιψιός του δήλωσε ότι η σορός του θείου του ανακτήθηκε από τη Γάζα.

The IDF recovered the bodies of six Israeli hostages last night. They were found dead in a tunnel in Khan Yunis.

Hamas kidnapped Israeli civilians alive on October 7, tortured them in an underground tunnel, and executed them.

The Palestinians are the most evil people on Earth. pic.twitter.com/6oCdgqh1B5

