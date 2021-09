J2US: Η κόντρα της Σάσας Σταμάτη με τους κριτές και το tweet της Καίτης Γαρμπή [vid]

Η Σάσα Σταμάτη, που συμμετέχει στο τηλεοπτικό σόου Just the two of us, ήρθε σε κόντρα με τους κριτές.

Η Δέσποινα Βανδή απευθυνόμενη στον Θέμη Αδαμαντίδη είπε: “Θα ήθελα πραγματικά να δω πώς θα περάσεις το τσουνάμι που λέγεται Σάσα, η οποία είναι μία γλωσσού. Δεν βάζει γλώσσα μέσα”. “Δεν είναι γλωσσού, είναι γλωσσοκοπάνα” συμπλήρωσε ο Σταμάτης Φασουλής.

Στη συνέχεια η Σάσα Σταμάτη αντάλλαξε επικές ατάκες με την Μαρία Μπακοδήμου και την Βίκυ Σταυροπούλου την οποία αποκάλεσε “κοντή”, με την τελευταία να ανεβαίνει στην σκηνή για να αναμετρηθούν.

Στη συνέχεια η Σάσα Σταμάτη έβαλε στο στόχαστρο τη Δέσποινα Βανδή, καθώς αναρωτήθηκε αν λόγω του διαζυγίου θα την αποκαλεί στο εξής δεσποινίδα ή κυρία.

Η Καίτη Γαρμπή απάντησε με ένα tweet:

Σάσα μου γλυκιά: Δεσποινίδες λέμε τα κορίτσια από 16 και κάτω! Από 17 και πάνω ολες μας αποκαλούμαστε και ειμαστε Κυρίες! Οκ Σάσα μου; #j2us — Καίτη Γαρμπή (@KaitiGarbi) September 25, 2021

Το βίντεο με τα στιγμιότυπα της εκπομπής:

Μετά το τέλος του show, η Σάσα Σταμάτη έμαθε για το συγκεκριμένο tweet και απάντησε στην κάμερα του Open Weekend: «Τη σέβομαι την Καίτη Γαρμπή και την εκτιμώ. Είναι ιεροσυλία να πω κάτι για την Καίτη Γαρμπή, μπορεί να λέει ότι θέλει για μένα».