Κάμαλα Χάρις: Τιμή μου η στήριξη του Μπάιντεν – Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ενώσω το κόμμα

Την πρώτη δήλωσή , μετά την παραίτηση του Αμερικανού προέδρου στην εκλογική κούρσα, έκανε η Κάμαλα Χάρις εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη στήριξή του στο πρόσωπό της.

«Είναι τιμή μου που έχω τη στήριξη του Προέδρου και πρόθεσή μου είναι να κερδίσω αυτή την υποψηφιότητα» τόνισε η Κάμαλα Χάρις.

Και πρόσθεσε: «Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ενώσω το Δημοκρατικό Κόμμα -και να ενώσω το έθνος μας- για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ατζέντα του Project 2025».

«Είναι τιμή μου να έχω την υποστήριξη του Προέδρου και η πρόθεσή μου είναι να κερδίσω αυτό το χρίσμα. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ταξίδεψα σε όλη τη χώρα, μιλώντας με τους Αμερικανούς για την ξεκάθαρη επιλογή σε αυτές τις βαρυσήμαντες εκλογές. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ενώσω το Δημοκρατικό Κόμμα – και να ενώσω το έθνος μας – για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ατζέντα του Project 2025. Έχουμε 107 ημέρες μέχρι την ημέρα των εκλογών. Μαζί, θα αγωνιστούμε. Και μαζί, θα νικήσουμε» τόνισε μεταξύ άλλων.

Kamala Harris confirms she’s running for president: “My intention is to earn and win this nomination” pic.twitter.com/UrlMpbcPWx

— BNO News (@BNONews) July 21, 2024