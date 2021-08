Έκρηξη στην Καμπούλ: Πυρά εκτοξεύθηκαν εναντίον ιταλικού μεταγωγικού αεροσκάφους

Πηγή του υπουργείου Άμυνας της Ιταλίας δήλωσε σήμερα πως πυρά εκτοξεύθηκαν εναντίον ιταλικού μεταγωγικού αεροσκάφους, την ώρα που έφευγε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Το αεροπλάνο δεν υπέστη ζημιές κατά το συμβάν, πρόσθεσε η πηγή.

Ιταλός δημοσιογράφος που επέβαινε στην πτήση δήλωσε στο Sky 24 TG πως το αεροσκάφος μετέφερε σχεδόν 100 Αφγανούς πολίτες όταν δέχθηκε πυρά μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του.

Οι ιταλικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι τα πυρά δεν είχαν στόχο το ιταλικό αεροσκάφος στην Καμπούλ αλλά μάλλον στόχος ήταν να διαλυθεί το πλήθος κοντά στο αεροδρόμιο, δήλωσε κυβερνητική πηγή.

Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για έκρηξη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Τις πληροφορίες μεταδίδει το Cnni επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Αναφορές κάνουν λόγο για τραυματίες Αφγανούς, ενώ δεν υπήρξαν άμεσα πληροφορίες για τραυματίες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021