Σε μυστική τοποθεσία φυγαδεύτηκε ο πρωθυπουργός τoυ Καναδά, Τζάστιν Τριντό υπό το φόβο για την ασφάλειά του καθώς συνεχίζεται η δυναμική διαμαρτυρία στην πρωτεύουσα του Καναδά, Οτάβα, με τους οδηγούς φορτηγών να δίνουν το γενιό πρόσταγμα διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην απόφασή του να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

50,000 + Trucks, 1.5 MILLION people all heading for the capital of Canada to demand the mandates are dropped or Trudeau goes

The MSM in the UK is saying NOTHING about the biggest truck convoy in history and popular uprising in a Western country EVER!

You know what to do! pic.twitter.com/HHRDTguFQm

