Καναδάς: Θετικός στον κορονοϊό ο Τζάστιν Τριντό

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, μετά από έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε.

Η είδηση αυτή έρχεται λίγες ώρες αφότου ασκήθηκε μεγάλη κριτική στον Καναδό πρωθυπουργό για την διαχείριση στο θέμα του «Κομβόι της Ελευθερίας», το οποίο έχει μετατραπεί σε κίνημα κατά του στο θέμα των υποχρεωτικών εμβολιασμών.

Σε tweet του, ο Τριντό αναφέρει πως είναι καλά στην υγεία του και θα δουλέψει εξ αποστάσεως για μια εβδομάδα.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.

