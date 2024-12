Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η εκλεκτή του Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Την απόφαση του να προτείνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο διορισμός της κ. Γκίλφοϊλ πρέπει να εγκριθεί από την Γερουσία κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας που θα γίνει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων.

Η προτεινόμενη πρέσβης είναι πρώην παρουσιάστρια του δικτύου Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει βοηθός Γενικού Εισαγγελέα Καλιφόρνιας και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ήταν παντρεμένη και με τον νυν Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.

President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk

