Κιμ Καρντάσιαν: Ο Κάνιε με βοήθησε να γίνω πιο αληθινή

Η Κιμ Καρντάσιαν παραμένει η μεγαλύτερη θαυμάστρια του Κάνιε Γουέστ, παρόλο που το ζευγάρι παίρνει διαζύγιο.

Η Κιμ ήταν παρούσα και στα δύο τελευταία πάρτι παρουσίασης του νέου του δίσκου, μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους Νορθ, Σικάγκο, Σεντ, Ψαλμ και τη μικρότερη αδερφή της Κλοέ.

Η επιχειρηματίας σε ραδιοφωνική συνέντευξή της με την Κρίστεν Μπελ και τη Μόνικα Πάντμαν στην εκπομπή τους «We Supported By …» μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εκείνον και τόνισε ότι την βοήθησε να γίνει πιο αληθινή και να εκτιμήσει τον εαυτό της.

Αποκάλυψε ότι ειδικά στα τελευταία επεισόδια του ριάλιτι της οικογένειας Καρντάσιαν, «Keeping Up with the Kardashians» δεν είχε πρόβλημα που οι παραγωγοί έδειχναν κάποιες σκηνές, οι οποίες δεν ήταν «κολακευτικές» για εκείνη.

Όπως τόνισε, δεν την πείραξε γιατί έμαθε να αποδέχεται τον εαυτό της χάρη στον Γουέστ. Εξήγησε ότι τον πρώην σύζυγό της «δεν ενδιέφερε καθόλου ο παράγοντας της συμπάθειας ή η γνώμη των άλλων, παρά μόνον να είναι αληθινός με τον εαυτό του».