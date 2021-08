Λονδίνο: Εισβολή αντιεμβολιαστών σε κεντρικά γραφεία ΜΜΕ [vid]

Eκατοντάδες διαδηλωτές έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία των γνωστών βρετανικών μέσων ενημέρωσης, ITV News και Channel 4 News, ενώ στη συνέχεια επιχείρησαν να εισβάλουν και στα γραφεία της Google.

Περί τους 200 διαδηλωτές μπήκαν στον προθάλαμο του κτιρίου και απαίτησαν να μιλήσουν με τη διεύθυνση ειδήσεων, στο πλαίσιο της καμπάνιας κατά των πιστοποιητικών και των εμβολίων για τα παιδιά.

Την ώρα της εισβολής η παρουσιάστρια ειδήσεων, Λουκρέτζια Μιλαρίνι, βρισκόταν στον αέρα και μετά έγραψε στο Twitter τα εξής: «Η αστυνομία βρίσκεται στο κτίριό μας, ενώ διαδηλωτές αντιεμβολιαστές μπήκαν στο φουαγιέ. Ευτυχώς το πρόγραμμά μας δεν διακόπηκε».

Police at our building as anti-vaxx protestors get into the foyer. Luckily today’s @itvnews was not disrupted pic.twitter.com/OQUFISxnqn

— Lucrezia Millarini (@lucrezianews) August 23, 2021