Μάγεψε η ολική έκλειψη ηλίου – Εικόνες από το εντυπωσιακό φαινόμενο

Η 43χρονη Λούρδες Κόρο ταξίδεψε 10 ώρες με το αυτοκίνητο για να φθάσει στο Μασατλάν, προκειμένου να είναι μεταξύ των πρώτων που θα παρατηρούσαν την εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη.

«Η τελευταία που είχα δει ήταν σε ηλικία 9 ετών», δήλωσε.

Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν παντού ευνοϊκές, όπως για παράδειγμα στο Τέξας, όπου επικρατούσε συννεφιά.

Οι Αρχές των ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει όσους θα θαύμαζαν το φαινόμενο να φορέσουν ειδικά γυαλιά πριν στρέψουν το βλέμμα στον ουρανό, καθώς εγκυμονούσαν κίνδυνοι που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα μάτια.

TOTALITY of the #SolarEclipse even got it on video, The most beautiful experience of my life. #txwx #Eclipse2024 @TxStormChasers pic.twitter.com/QqklZXRMPD

— michael_wx_ (@michaelwx6) April 8, 2024