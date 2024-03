Marriott: Ποια είναι η Βασιλάκης ΑΕ που επεκτείνει την παρουσία του brand στην Ελλάδα

Με ένα από τα πιο πολυτελή brands της, αυτό που φέρει το όνομα του ιδρυτή της, J. Willard, επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα η Marriott. Το 2025 θα ανοίξει στο Μαράθι Χανίων, το JW Marriott Crete Resort & Spa, με 160 πολυτελή δωμάτια, ενώ όλες οι σουίτες και οι βίλες θα διαθέτουν ιδιωτική πισίνα ή τζακούζι. Η επένδυση, προϋπολογισμού περί των 100 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4399/2016, με τις εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2025.

Μόλις οκτώ χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο των Χανίων, σε μια έκταση 100 στρεμμάτων κατά μήκος της παραλίας του Μαραθίου, το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας της εταιρείας Βασιλάκης Α.Ε. θα απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αναζητούν μια πολυτελή απόδραση, σε συνδυασμό με εξαιρετικές υπηρεσίες και ολιστικές εμπειρίες ευεξίας. «Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τον σημερινό παγκόσμιο ταξιδιώτη και η υπογραφή του JW Marriott Crete Resort & Spa αντικατοπτρίζει τη συνεχή ζήτηση που παρατηρούμε για πολυτελή καταλύματα, σε όλη τη χώρα» δήλωσε ο Jerome Briet, Chief Development Officer, Europe, Middle East & Africa, Marriott International.

Τη διαχείριση του ξενοδοχείου θα αναλάβει η SWOT Hospitality, η οποία διαχειρίζεται ένα portfolio ξενοδοχείων αξίας 300 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, Ο πρόεδρός της Στέλιος Κουτσιβίτης αναφέρει ότι το JW Marriott Crete «αποδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να προσελκύσει εμβληματικά ξενοδοχειακά brands και να καταστεί διεθνής πολυτελής προορισμός».

Ο σχεδιασμός του ξενοδοχείου έχει ανατεθεί στο αρχιτεκτονικό γραφείο Block722. Θα περιλαμβάνει πολλαπλούς χώρους ευεξίας με βάση το concept των JW Marriott, πέντε εστιατόρια και μπαρ, συμπεριλαμβανομένων ενός παραδοσιακού κρητικού εστιατορίου, και ενός μεσογειακού εστιατορίου, δίπλα στη θάλασσα. Επιπλέον, στις παροχές του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται πισίνες, γυμναστήριο, beach club, spa και εμπειρίες Family by JW.

Ποια είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία Βασιλάκης Α.Ε.

Η δραστηριότητα της Βασιλάκης Α.Ε. στον κλάδο ξεκίνησε με την ίδρυση της πρώτης εταιρείας εμπορίου ξυλείας στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα της περιοχής. Αργότερα, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της στις κατασκευές και τα οικοδομικά υλικά και προμήθευσε την αγορά με μια ευρύτερη γκάμα νέων προϊόντων που βελτίωσαν τα κατασκευαστικά αποτελέσματα. Βασική αρχή της εταιρείας είναι η διατήρηση των ηθικών αξιών και η ανάπτυξη μιας σταθερής σχέσης με την κοινωνία, τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Ο Αντώνιος Βασιλάκης επέκτεινε πρόσφατα τη δραστηριότητα του και στον τουριστικό κλάδο, προχωρώντας σε στρατηγική συμφωνία για το άνοιγμα του πρώτου JW Marriott στην Ελλάδα που θα βρίσκεται στην περιοχή των Χανίων, καθώς και το άνοιγμα ενός city hotel στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η αυξανόμενη παρουσία της Marriott στην Ελλάδα

Η Marriott International αποτελεί τη διεθνή αλυσίδα με τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, κατέχοντας 34 μονάδες και μερίδιο 20% στην αγορά των διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων στη χώρα.

Το 2014 η Marriott έμεινε εκτός Ελλάδος, καθώς στα τέλη του 2013 έληξε το συμβόλαιο με το Ledra Marriott στην Αθήνα και δεν ανανεώθηκε (πλέον λειτουργεί ως Grand Hyatt). Το 2015 όμως, η οικογένεια Σπανού που έχει τον ξενοδοχειακό όμιλο Domes, έφερε και πάλι τη Marriott στη χώρα μας, ξεκινώντας από το Domes of Elounda, το οποίο εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιο της Autograph Collection, αποτελώντας την πρώτη παρουσία της συλλογής στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Marriott International ολοκλήρωσε την απόκτηση της Starwood Hotels & Resorts, η οποία τότε διέθετε στην Ελλάδα ένα Sheraton (στη Ρόδο) και 10 μονάδες στις συλλογές The Luxury Collection και Westin Resorts, μεταξύ των οποίων τα ξενοδοχεία του Αστέρα Βουλιαγμένης, τα οποία πλέον βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Four Seasons.

Με την απόκτηση της Starwood, στα χέρια της Marriott ήρθε και το πλειοψηφικό πακέτο των Design Hotels, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2021 διαθέτει το σύνολο των μετοχών. Τα Design Hotels διαθέτουν σήμερα 12 μονάδες, τα ξενοδοχεία της Αθήνας Fresh Hotel, New Hotel, Periscope, Semiramis Hotel, στη Μύκονο το Myconian Kyma, το Myconian Avaton και το O by Myconian, στη Σαντορίνη το NOUS, στην Κρήτη το Minos Beach Art, στη Ζάκυνθο το Olea All Suite Hotel, στην Αρκαδία το MANNA και στη Θεσσαλονίκη το The Met.

Τον Μάιο του 2018, η Marriott επέστρεψε στην Αθήνα, με το άνοιγμα του Athens Marriott (πρώην Metropolitan Hotel). Το καλοκαίρι του 2019 άνοιξε στην Ελλάδα το πρώτο Moxy της αλυσίδας στην Πάτρα, με όνομα Moxy Patra Marina και στις αρχές του 2022 ακολούθησε το δεύτερο, το Moxy Athens City, στην πλατεία Ομονοίας.

Με το brand της The Luxury Collection η αμερικανική εταιρεία έχει παρουσία στη χώρα μας στην Κρήτη με τα Blue Palace στην Ελούντα και Domes Zeen Chania στα Χανιά, στην Πάρο με το Cosme, στην Κέρκυρα με το Domes Miramare, στην Αθήνα με τα Hotel Grande Bretagne και King George, στη Σαντορίνη με τα Mystique και Vedema, στη Μύκονο με το Santa Marina Resort & Villas και τέλος στo Costa Navarino στη Μεσσηνία με τα The Romanos, W Costa Navarino και Westin Resort.

Τέλος, η Aurograph Collection, η πιο αναβαθμισμένη κατηγορία ξενοδοχείων της Marriott, ισχυροποίησε την παρουσία της στην Ελλάδα. Μετά το Domes of Elounda, η συνεργασία της με την οικογένεια Σπανού προχώρησε και στο Domes Noruz Chania το 2016, στο Domes of Corfu το 2021 και στο Domes Aulus Zante το 2022. Στο ίδιο brand εντάχθηκε το Academias Hotel στην Αθήνα, το MonAsty στη Θεσσαλονίκη και το Odera που πρόκειται να ανοίξει φέτος στην Τήνο.

