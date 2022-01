Μεξικό: Καρτέλ βομβάρδισε με drone αντίπαλες περιοχές- Πανικόβλητοι κάτοικοι τρέχουν για να σωθούν [βίντεο]

Αρκετά μεξικανικά ΜΜΕ δημοσίευσαν συγκλονιστικά πλάνα, που δείχνουν ένα drone, που πιθανώς ανήκει στο καρτέλ Jalisco, να ρίχνει βόμβες τη Δευτέρα σε ένα αντίπαλο στρατόπεδο.

Ένα βίντεο που φαίνεται να έχει τραβηχτεί από το ίδιο drone καταγράφει το στρατόπεδο, λίγες στιγμές πριν χτυπηθεί από βόμβα. Δευτερόλεπτα αργότερα, μερικοί κάτοικοι φαίνονται να φεύγουν για να σώσουν τη ζωή τους, με το drone να ρίχνει βροχή από περισσότερα εκρηκτικά.

Περίπου 26 δευτερόλεπτα μετά, η κάμερα που είναι συνδεδεμένη στο drone αρχίζει να περιστρέφεται βίαια, οδηγώντας ορισμένους στο συμπέρασμα ότι μπορεί να πυροβολήθηκε από το έδαφος.

Σύμφωνα με τη μεξικανική έκδοση της ισπανικής εφημερίδας El Pais, το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα χρησιμοποιήθηκε από το Καρτέλ Νέας Γενιάς Jalisco (CJNG) και η πληγείσα περιοχή ανήκε σε αντίπαλο καρτέλ στην πολιτεία Μιτσοακάν.

Jalisco Cartel, Nueva Generación dropping small bombs from a drone on a target in Michoacán, Mexico.

People can be seen running away after the bombs hit the camp. #Mexico pic.twitter.com/5pYtg1V9B4

— CNW (@ConflictsW) January 11, 2022