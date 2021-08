Μήνυμα στήριξης από τους οπαδούς της Ραπίντ Βιέννης: «Ελλάδα, κράτα γερά»

Οι οπαδοί της Ραπίντ Βιέννης δεν αγνόησαν όσα γίνονται στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες, σηκώνοντας πανό στήριξης προς τους πυρόπληκτους.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του εντός έδρας αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ (νίκη με 3-0), οι οργανωμένοι οπαδοί της Ραπίντ Βιέννης σήκωσαν πανό στήριξης προς την Ελλάδα (“Ελλάδα κράτα γερά” έγραφε), που δοκιμάζεται τόσο πολύ από τις πυρκαγιές εδώ και περίπου μία βδομάδα.

Το πανό στον αγώνα της Ραπίντ Βιέννης για την Ελλάδα

Der #BlockWest in Halbzeit 1 mit einer Botschaft an 🇬🇷 – wir schließen uns an: Griechenland, bleib stark! #skrapid #SCR2021 #SCRWAC #greeceisburning pic.twitter.com/FbSXfGscrE

— SK Rapid (@skrapid) August 8, 2021