Μόσχα: Αμερικανικό αντιτορπιλικό επιχείρησε να παραβιάσει ρωσικά χωρικά ύδατα

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, σήμερα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ένα από τα στρατιωτικά της σκάφη εκδίωξε ένα αντιτορπιλικό του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού που επιχείρησε να παραβιάσει τα χωρικά ύδατα, κατά τη διάρκεια ρωσοκινεζικών ναυτικών ασκήσεων στη Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο έδωσε σχετικό βίντεο στην δημοσιότητα, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι «το αμερικανικό αντιτορπιλικό Chafee (DDG 90), το οποίο ήδη μερικές μέρες ενεργεί στην περιοχή της Ιαπωνικής Θάλασσας, προσέγγισε σήμερα Παρασκευή τα ρωσικά χωρικά ύδατα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και επιχείρησε να παραβιάσει τα κρατικά σύνορα».

#BREAKING: Russian Defense Ministry says that an Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Chafee attempted to violate the Russian sea border at near Vladivostok.

According to RuMoD, US vessel retreated after it was approached (60 meters distance) by Russian warship.

— Status-6 (@Archer83Able) October 15, 2021