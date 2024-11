Μόσχα: Η Ουκρανία χτύπησε τα εδάφη μας με αμερικανικούς πυραύλους

Στην παραδοχή ότι η Ουκρανία χτύπησε τη Μόσχα με αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς προβαίνει η Ρωσία μετά τις απειλές και την επικαιροποίηση του πυρηνικού της δόγματος.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας στρέφεται και πάλι κατά της απόφασης των ΗΠΑ να ανάψουν το πράσινο φως στην Ουκρανία για τη χρήση των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, που επικαλείται το υπουργείο Άμυνας της χώρας, οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν έξι πυραύλους ATACMS τη νύχτα στην περιοχή του Μπριάνσκ στη Ρωσία και από αυτούς οι τέσσερις αναχαιτίστηκαν.

Όπως επισημαίνει το Κρεμλίνο, θραύσματα πυραύλου έπεσαν στο έδαφος της στρατιωτικής εγκατάστασης, προκαλώντας πυρκαγιά.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν προκλήθηκε πυρκαγιά ή καταστροφή.

Russian Ministry of Defense confirmed the strike of 6 ATACMS missiles on the Bryansk region last night.

According to the Russian military, 5 of the 6 missiles were shot down by surface-to-air missiles. https://t.co/spuhqgJQ3y pic.twitter.com/nuq5vvBEyT

— Clash Report (@clashreport) November 19, 2024