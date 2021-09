Μπάιντεν: Θα υπάρξουν επιπτώσεις για τη μεταχείριση σε Αϊτινούς μετανάστες

Επιθυμώντας να διαφύγουν από τη φτώχεια και το χάος, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, στην πλειονότητά τους Αϊτινοί, έχουν κατακλύσει εδώ και εβδομάδες τις μεξικανικές πόλεις της Ταπατσούλα, στα νότια σύνορα με τη Γουατεμάλα και Σιουδάδ Ακούνια, στα σύνορα με το Τέξας.

Οι πράκτορες συνοριακών περιπολιών των ΗΠΑ επιφύλαξαν σκληρή μεταχείριση σε Αϊτινούς μετανάστες στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, με τον Τζο Μπάιντεν να λέει πως αυτό είναι ντροπή για το έθνος.

Ήδη, ο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την κατάσταση στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό μεσούσης της εισροής χιλιάδων Αϊτινών, η οποία προσέλκυσε τη διεθνή προσοχή μετά τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο που έδειχναν έφιππους πράκτορες να χρησιμοποιούν τα χαλινάρια εναντίον των μεταναστών.

“Ασφαλώς, αναλαμβάνω την ευθύνη. Είμαι πρόεδρος”, είπε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

“Σας υπόσχομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πληρώσουν” πρόσθεσε αναφερόμενος στους πράκτορες. “Δεν είναι απλά αυτό που είμαστε”.

Ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Αλεχάντρο Μαγιόρκας, που έχει προγραμματιστεί να μιλήσει στην ενημέρωση του Τύπου στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα, έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση αυτή.

Man deported to #Haiti from Texas border on Monday.

"They chained us like animals. They chained our hands, feet and waist." "I don't think they see us as humans." https://t.co/QbEnUKIkMM pic.twitter.com/dRvEVXIBuF

— Madame Boukman – Justice 4 Haiti 🇭🇹 (@madanboukman) September 22, 2021