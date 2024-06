New York Times: Η Ρωσία κατέστρεψε 210.000 σπίτια στην Ουκρανία – «Σαν να έχει διαλυθεί όλο το Μανχάταν τέσσερις φορές»

Μαζί με επιστήμονες, οι δημοσιογράφοι ανέλυσαν δορυφορικές εικόνες – Η Μαριούπολη, γράφουν οι New York Times, είναι μια πόλη που καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς

Η εφημερίδα New York Times δημοσίευσε μια μεγάλη έρευνα που αξιολογεί το μέγεθος της καταστροφής στην Ουκρανία από την αρχή της ρωσικής εισβολής (What Ukraine Has lost During Russia’s invasion).

Μαζί με επιστήμονες, οι δημοσιογράφοι ανέλυσαν δορυφορικές εικόνες από κάθε κτίριο στη χώρα που έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί τα τελευταία δύο χρόνια. «Αυτή είναι η πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα για το πού διεξήχθη ο πόλεμος στην Ουκρανία και το σύνολο της καταστροφής», γράφει η εφημερίδα.

Στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2022 και Δεκεμβρίου 2023, περίπου 210.000 κτίρια καταστράφηκαν στην Ουκρανία, τα οποία βρίσκονται κυρίως κατά μήκος μιας γραμμής μετώπου μήκους σχεδόν 1.300 χιλιομέτρων.

Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι αν ολόκληρο το Μανχάταν εξαφανιζόταν τέσσερις φορές, γράφει η εφημερίδα, επισημαίνοντας ότι «κατά τόπους, η Ουκρανία μοιάζει με τη Δρέσδη ή το Λονδίνο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ή τη Λωρίδα της Γάζας μετά από έξι μήνες βομβαρδισμών».

Η Μαριούπολη, γράφουν οι New York Times, είναι μια πόλη που καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές, και ανοικοδομείται εσπευσμένα για να κρύψει τα ίχνη των εγκλημάτων πολέμου.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, είναι επίσης κατεστραμμένη σε μεγάλο βαθμό – εξακολουθεί να δέχεται καθημερινά ρουκέτες και πυρά πυροβολικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Άλλες πόλεις που καταστράφηκαν ολοσχερώς ή σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές δυνάμεις είναι οι πόλεις Μαρίνκ, Ρουμπίζνε, Μπαχμούτ, Ιρπίν, Ζαπορίζια, Ορέχοφ, Χερσώνα, Νοβαγια Καχόφκα, Αλιόσκι και τα λιμάνια Ρένι και Ισμαήλ. Οι μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας, το Κίεβο, το Ντνίπρο, η Οδησσός και το Τσερνίχοφ – έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από πυραυλικά πλήγματα.

Περισσότερα από 900 σχολεία, νοσοκομεία και εκκλησίες έχουν καταστραφεί. Προστατεύονται από τις συμβάσεις της Γενεύης. Οι NYT εκτιμούν ότι τουλάχιστον 106 νοσοκομεία και κλινικές (συμπεριλαμβανομένων 18 στη Μαριούπολη), 109 θρησκευτικοί χώροι (εκκλησίες, ναοί, τζαμιά, μοναστήρια) και 708 εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια) έχουν καταστραφεί στην Ουκρανία.

Οι εκτιμήσεις αυτές, επισημαίνει η εφημερίδα, είναι σκόπιμα συντηρητικές, προσθέτοντας ότι η πραγματική κλίμακα της καταστροφής είναι πιθανότατα ακόμη μεγαλύτερη και εξακολουθεί να αυξάνεται.

