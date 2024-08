New York Times: Στο Ισραήλ πρώτα θα χτυπήσει η Χεζμπολάχ και μετά το Ιράν

Με κομμένη την ανάσα περιμένουν οι Ισραηλινοί το πιθανολογούμενο χτύπημα του Ιράν και της Χεζμπολάχ μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να καλεί τους πολίτες να κάνουν εφόδια σε φαγητό και νερό σε καταφύγια ενώ τα νοσοκομεία ετοιμάζονται να μεταφέρουν ασθενείς σε υπόγειους χώρους και τα συνεργεία έρευνας-διάσωσης να έχουν πάρει θέσει σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Το βράδυ της Πέμπτης συνεδρίασε το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ ενώ νωρίτερα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μιλώντας σε στρατιώτες τους είπε ότι «προετοιμαζόμαστε και για άμυνα και για επίθεση».

Την ίδια ώρα δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ανώτατο στέλεχος μυστικών υπηρεσιών χώρας της Δύσης είπαν στους New York Times ότι βάσει των τελευταίων πληροφοριών αυτή που θα χτυπήσει πρώτη θα είναι η Χεζμπολάχ.

Κατά την ίδια εκτίμηση η ένοπλη οργάνωση με βάση το Λίβανο θα κάνει ξεχωριστή επίθεση πριν το Ιράν να προχωρήσει στο δικό του ανταπαδοτικό χτύπημα για τη δολοφονία Χανίγια.

ΗΠΑ: «Σημαντικές» συνέπειες για το Ιράν αν επιτεθεί στο Ισραήλ

Το Ιράν θα υποστεί «σημαντικές» συνέπειες αν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ισραήλ, κλιμάκωση που θα απειλούσε τις ελπίδες για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος χθες Πέμπτη.

Παράλληλα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε μέσω X ότι τηλεφώνησε στον Ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, με τον οποίο συζήτησαν για τα μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ προκειμένου να υπερασπίσουν το Ισραήλ και για την ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τα (μαχητικά αεροσκάφη) F-22 που έφθασαν στην περιοχή (…) είναι μέρος των πολλών προσπαθειών για την αποτροπή επίθεσης, την υπεράσπιση του Ισραήλ και την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων», ανέφερε ο κ. Όστιν. «Τόνισα επίσης τη σημασία που έχει η σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα» που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση «των ομήρων», πρόσθεσε.

Τα F-22 είναι το πλέον προηγμένο μαχητικό των ΗΠΑ. Την ανακοίνωση της αποστολής έκανε η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) που ανέφερε ότι τα μαχητικά έφτασαν στην περιοχή ευθύνης της, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το ακριβές σημείο.

U.S. Air Force F-22 Raptors arrived in the U.S. Central Command area of responsibility Aug. 8 as part of U.S. force posture changes in the region to mitigate the possibility of regional escalation by Iran or its proxies. pic.twitter.com/BuuzbUHu9s

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 8, 2024