Νewsweek: Ερωτηματικά εγείρονται στο ΝΑΤΟ σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί στους BRICS

To Νewsweek δημοσιεύει άρθρο Brendan Cole με τίτλο Turkey’s Role in NATO Comes Under Scrutiny που αναφέρει ότι το αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί σε δύο διεθνείς οργανισμούς με επικεφαλής τη Ρωσία και την Κίνα έχει προσθέσει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της στο ΝΑΤΟ, με το οποίο έχει συγκρουστεί τα τελευταία χρόνια.Η Άγκυρα ζήτησε αυτή την εβδομάδα να ενταχθεί στο οικονομικό μπλοκ BRICS, το οποίο θεωρείται αντίπαλος της G7 των πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου και οι φιλοδοξίες για την ένταξη αποτελούν την τελευταία στροφή του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν μακριά από τη Δύση. Ο Ερντογάν έχει δηλώσει ότι θέλει επίσης η Άγκυρα να ενταχθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO). Αυτές οι επιδιώξεις έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη συμβατότητα της συμμετοχής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ -του οποίου το επίκεντρο της ασφάλειας είναι η εισβολή στην Ουκρανία- με την παρουσία της Τουρκίας σε μπλοκ με αιχμή του δόρατος τη Μόσχα που πραγματοποιεί την επίθεση.

Η ένταξη στην SCO «δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για μια χώρα του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Sinan Ciddi, ανώτερος συνεργάτης για την Τουρκία στο Foundation for Defense of Democracies (FDD), μια δεξαμενή σκέψης στην Ουάσιγκτον. «Πρόκειται για αμοιβαία αντίθετους οργανισμούς». Η κίνηση της Άγκυρας τόσο προς τις χώρες BRICS όσο και προς την SCO «είναι κάτι περισσότερο από μια απλή αντιστάθμιση έναντι του ΝΑΤΟ», είπε. «Ουσιαστικά βλέπεις την Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ, το οποίο δεν αποδίδει σε πολλά επίπεδα».

Η Άγκυρα έχει προκαλέσει αρκετές φορές το ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια. Το 2020, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία για την ανάπτυξη του ρωσικής κατασκευής πυραυλικού συστήματος εδάφους-αέρος S-400, το οποίο σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είναι ασύμβατο με την τεχνολογία της Συμμαχίας. Η Άγκυρα επιβράδυνε επίσης τις αιτήσεις ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, μέχρι που η Ουάσιγκτον συμφώνησε τον Φεβρουάριο να της πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-16, μία συμφωνία που ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Rand Paul από το Κεντάκι αποκάλεσε “αντάλλαγμα”.

Ο Ερντογάν ήρθε και πάλι σε αντιπαράθεση με τη Συμμαχία μετά τον χαρακτηρισμό της Χαμάς ως “απελευθερωτικής ομάδας” μετά την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Χωρίς να διευκρινίσει τον τρόπο, ο Τούρκος πρόεδρος, επικριτής της επίθεσης στη Γάζα, δήλωσε σε συνεδρίαση του κυβερνώντος κόμματός του AK τον Ιούλιο ότι η Τουρκία μπορεί να εισβάλει στο Ισραήλ για να βοηθήσει τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο, όπως έχει κάνει στο παρελθόν στη Λιβύη και στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η Άγκυρα έχει εμποδίσει τη συνεργασία με το Ισραήλ, έναν σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλος.

Ο Siddi δήλωσε ότι ενώ οι κυρίως μουσουλμανικές χώρες -η Τουρκία είναι επίσημα κοσμική- υποστηρίζουν τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, η Άγκυρα “προσφέρει κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, υλική υποστήριξη σε μια τρομοκρατική οντότητα, όπως θεωρείται από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση”. «Δεν ξέρω πόσο πολύ πιο έξω από το σύστημα αξιών μπορεί να βρεθεί κανείς. Είναι σχεδόν σαν οι Ευρωπαίοι και ΝΑΤΟϊκοί ηγέτες μας να μην θέλουν να συμβιβαστούν με αυτό», είπε. «Δεν ξέρω πώς ένας ηγέτης θα μπορούσε να είναι πιο καθοδηγητικός ως προς την πρόθεσή του να πει προς τα πού κινείται και πώς τοποθετεί τη χώρα του».

Οι εντάσεις είναι αυξημένες λόγω του πολέμου στη Γάζα και της επακόλουθης αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Τη Δευτέρα, μια αντιαμερικανική ομάδα νεολαίας στην Τουρκία επιτέθηκε σε μέλη του αμερικανικού στρατού στην πόλη της Σμύρνης, μετά την οποία η Ένωση Νεολαίας Τουρκίας (TGB) που συμμετείχε ανάρτησε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα χέρια των ΗΠΑ “είναι λερωμένα με το αίμα των γενναίων στρατιωτών μας και χιλιάδων Παλαιστινίων”.

Σε σχόλια για το Newsweek τον περασμένο μήνα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι δυτικές δυνάμεις ακολουθούν λανθασμένες και δυνητικά επικίνδυνες προσεγγίσεις στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, οι οποίες απειλούν να εξελιχθούν σε πολύ μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις. Σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι “η λύση δεν είναι περισσότερη αιματοχυσία και πόνος, αλλά μάλλον μια διαρκής ειρήνη που επιτυγχάνεται μέσω του διαλόγου” και γενικότερα ότι η Άγκυρα θέλει να “προσεγγίζει τα ζητήματα με ειλικρίνεια και ορθολογικούς οδικούς χάρτες και όχι με κώδικες από κρυφές ατζέντες και συναισθηματικά αντανακλαστικά”.

Ο πρώην Τούρκος διπλωμάτης Sinan Ülgen, επικεφαλής της δεξαμενής σκέψης EDAM με έδρα την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι το αίτημα της Άγκυρας να ενταχθεί σε μια οικονομική ομάδα όπως οι BRICS προέκυψε εν μέρει από την απογοήτευση για την επί δεκαετίες προσπάθεια να ενταχθεί σε ένα άλλο κλαμπ -την Ευρωπαϊκή Ένωση- καθώς και από την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης της ΕΕ. «Αυτό που έχουμε δει την τελευταία δεκαετία είναι η επιθυμία της Άγκυρας να χαράξει μια πορεία στρατηγικής αυτονομίας για την Τουρκία», δήλωσε ο Ülgen. «Υπάρχει μια συνειδητοποίηση ότι η τρέχουσα παγκόσμια τάξη πραγμάτων ανοίγει χώρο για μεσαίες δυνάμεις όπως η Τουρκία να διαφοροποιήσει το σύνολο των συσχετισμών της μακριά από τους παραδοσιακούς εταίρους της στη Δύση». Ο Ülgen δήλωσε ότι η απουσία άλλων χωρών του ΝΑΤΟ από την ομάδα BRICS, για παράδειγμα, σημαίνει ότι η κίνηση της Τουρκίας να ενταχθεί θα ερμηνευθεί ως απομάκρυνση από τη Δύση “παρόλο που οι τουρκικές αρχές θα δηλώσουν ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια επανεξισορρόπηση”.

Σημειώνεται επίσης ότι από την έναρξη της εισβολής του Πούτιν, η Τουρκία διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην εφαρμογή μιας συμφωνίας που εξασφάλιζε την ασφαλή μεταφορά σιτηρών από το λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας, η οποία αργότερα έληξε, και προμήθευσε επίσης το Κίεβο με όπλα, όπως τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar TB2. Όμως οι περισσότεροι παρατηρητές εστιάζουν στην εγκαρδιότητα των σχέσεων του Ερντογάν με τον Πούτιν και ο Τούρκος ηγέτης δήλωσε στο περιθώριο της SCO ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να αποτελέσει διαμεσολαβητή στον πόλεμο της Ουκρανίας, αν και το Κρεμλίνο απέρριψε την προσφορά.

Ωστόσο, η στροφή του Ερντογάν μακριά από τη Δύση φαίνεται να οφείλεται στη δυσαρέσκεια για τους δεσμούς του με την ΕΕ και την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τον Yörük Işık, γεωπολιτικό αναλυτή και επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας Bosphorus Observer με έδρα την Κωνσταντινούπολη. «Υπάρχει τεράστια έλλειψη δέσμευσης από τις Βρυξέλλες», δήλωσε στο Newsweek. «Έχει παγιωθεί σε αυτή μία εντελώς ασθενική σχέση συναλλακτικών σχέσεων με την Τουρκία. Η Ουάσιγκτον δεν δίνει προσοχή στην Τουρκία -από την άποψη της Άγκυρας- ούτε στα αιτήματα της Τουρκίας ούτε στις ανησυχίες της», πρόσθεσε. Ο Işık πιστεύει ότι η Άγκυρα βλέπει έναν πολυπολικό κόσμο, στον οποίο οι παλιοί παράγοντες δεν εκπληρώνουν απαραίτητα κανένα από τα αιτήματα της Τουρκίας. «Κάποια από αυτά είναι θεμιτά, αλλά το πιο λογικό για την Τουρκία είναι να κάνει τα δικά της στους υπάρχοντες θεσμούς, όπου εκτιμάται περισσότερο και μπορεί να συσχετίσει τις ανησυχίες της πολύ καλύτερα», είπε. Ωστόσο, μετά την εισβολή του Πούτιν, πιστεύει ότι υπάρχει μεγαλύτερη εκτίμηση για το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει γίνει και πάλι “ο πιο σημαντικός θεσμός της Ευρώπης”. «Η Τουρκία είναι ένα 72χρονο μέλος αυτού του θεσμού, οπότε μπορεί να μεταφέρει τις ανησυχίες της περισσότερο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και να εργαστεί για την επίτευξη των στόχων της εκεί», δήλωσε ο Işık. «Αυτό είναι πολύ καλύτερο από τις ατελείωτες προσπάθειες να χαράξει η ίδια νέα πολιτικά πεδία», πρόσθεσε