Newsweek: Η πίεση των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ενδυναμώνει τη Χαμάς

Το Newsweek δημοσιεύει άρθρο γνώμης των Arsen Ostrovsky και Asher Fredman με τίτλο To End the War In Gaza, Pressure Hamas’ Sponsors, Not Israel που έχει ως βασικό μήνυμα ότι η πίεση των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ενδυναμώνει τη Χαμάς και αφαιρεί κάθε κίνητρο για την τρομοκρατική ομάδα να συμβιβαστεί ή να καταλήξει σε συμφωνία.

Έχει ειπωθεί ότι ο ορισμός της τρέλας είναι “να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα”. Αυτό το απόφθεγμα μπορεί να περιγράψει εύστοχα την προσέγγιση της διεθνούς κοινότητας στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός-ομηρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Πρόεδρος Biden, για παράδειγμα, επέλεξε αυτή τη στιγμή να ισχυριστεί ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν έκανε αρκετά για να εξασφαλίσει μια συμφωνία ομηρίας, ενώ σε μια ασυνείδητη πράξη προδοσίας, η Βρετανία επέλεξε να υιοθετήσει μερικό εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ. Ακόμη και στα πιο τρελά του όνειρα, ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κάτι τέτοιο.

Το Ισραήλ έχει προσφέρει πρωτοφανείς παραχωρήσεις στρατηγικής και ασφάλειας για να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους και να πετύχει μια παύση των εχθροπραξιών, όμως η μόνη σταθερά ήταν η αδιαλλαξία και ο απορριπτικός χαρακτήρας της Χαμάς.

Γεγονός είναι ότι το Ισραήλ έχει ανταποκριθεί θετικά σε κάθε διεθνή πρόταση από τον περασμένο Νοέμβριο, συμπεριλαμβανομένου του πιο πρόσφατου πλαισίου που υπέβαλε ο Πρόεδρος Biden στις 31 Μαΐου, καθώς και στην “τελική πρόταση-γέφυρα” που υποβλήθηκε στις 16 Αυγούστου. Κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ και την περιοχή στις 19 Αυγούστου, ο υπουργός Εξωτερικών Blinken επιβεβαίωσε μάλιστα ότι ο Νετανιάχου αποδέχτηκε τη γεφυρωτική πρόταση και ότι “εναπόκειται τώρα στη Χαμάς να κάνει το ίδιο”.

Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι η Χαμάς συνεχίζει να απορρίπτει κάθε πρόταση που της υποβάλλεται, όταν γνωρίζει ότι μπορεί να καθίσει στις δάφνες της και να περιμένει από τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ. Επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο Ισραήλ, οι ΗΠΑ ενδυναμώνουν τη Χαμάς και αφαιρούν κάθε κίνητρο για την τρομοκρατική ομάδα να συμβιβαστεί ή να καταλήξει σε συμφωνία.

Αν η διεθνής κοινότητα, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, θέλει πραγματικά να προωθήσει μια συμφωνία για τους ομήρους, θα μπορούσε να το κάνει απαιτώντας από τους Αμερικανούς συμμάχους, όπως το Κατάρ και η Τουρκία, να χρησιμοποιήσουν όλους τους μοχλούς που έχουν στη διάθεσή τους για να πιέσουν τη Χαμάς να αποδεχτεί μια συμφωνία.

Η Χαμάς λειτουργεί εκτεταμένα οικονομικά και επιχειρηματικά δίκτυα από το Κατάρ και την Τουρκία, ενώ οι ηγέτες της ζουν σε πολυτελή καταλύματα στη Ντόχα. Η αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης Al Jazeera του Κατάρ είναι η κύρια διέξοδος της Χαμάς για την προπαγάνδα της, όχι μόνο υποκινώντας τον τρόμο, αλλά και υπονομεύοντας τις μετριοπαθείς κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία έχει δώσει σε ανώτερους ηγέτες της Χαμάς τουρκικά διαβατήρια για να διευκολύνει τα ταξίδια τους σε όλο τον κόσμο.

Ίσως αν η διεθνής κοινότητα ξόδευε ένα κλάσμα της ενέργειας που ξοδεύει για να πιέσει το Ισραήλ να κάνει περαιτέρω παραχωρήσεις, αντί να ασκεί ανυποχώρητη πίεση στη Χαμάς και τους κρατικούς χορηγούς της, κυρίως το Κατάρ, την Τουρκία και φυσικά το Ιράν, θα είχαμε ήδη καταλήξει σε συμφωνία και θα είχαμε σώσει αμέτρητες ζωές.

Οι ΗΠΑ πρέπει να δείξουν στη Ντόχα και την Άγκυρα ότι υπάρχει ένα ακριβό τίμημα που πρέπει να πληρώσουν για την αποτυχία να πιέσουν τη Χαμάς, η οποία εν γνώσει της εκτέλεσε εν ψυχρώ έναν Αμερικανό πολίτη. Υπάρχουν πολλά βήματα που η κυβέρνηση Biden και το Κογκρέσο μπορούν να λάβουν. Το Κογκρέσο θα πρέπει να απαιτήσει τακτικές εκθέσεις για όλες τις οντότητες που παρέχουν υλική υποστήριξη στη Χαμάς στο Κατάρ και την Τουρκία (καθώς και σε πρόσθετες χώρες όπως η Μαλαισία, η Αλγερία, η Αίγυπτος και ο Λίβανος), προκειμένου να εξεταστεί η επιλεξιμότητά τους για κυρώσεις. Κυρώσεις θα πρέπει επίσης να επιβληθούν στο Al Jazeera του Κατάρ για την υποστήριξη της τρομοκρατίας.

Οι ΗΠΑ θα πρέπει να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις του Κατάρ και της Τουρκίας να εκδώσουν τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που εμπλέκονται στη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, ιδίως μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αυτή την εβδομάδα για την απαγγελία κατηγοριών για τρομοκρατία εναντίον ανώτερων στελεχών της Χαμάς. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να λάβουν μέτρα για να διευκολύνουν τα ιδιωτικά θύματα της τρομοκρατίας να υποβάλλουν αγωγές εναντίον όλων των χωρών που παρείχαν υποστήριξη στη Χαμάς. Εάν το Κατάρ δεν λάβει γρήγορα μέτρα για να αναγκάσει τη Χαμάς να αποδεχθεί μια συμφωνία, η Ντόχα θα πρέπει να χάσει το καθεστώς της ως σημαντικός μη ΝΑΤΟϊκός σύμμαχος των ΗΠΑ, το οποίο της παραχώρησε ο Biden το 2022.

Η διεθνής κοινότητα, και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ, αντιμετωπίζει τώρα μια επιλογή. Μπορεί να συνεχίσει τη ρητορική της κατά της Χαμάς, ενώ παράλληλα να εστιάσει την πραγματική πίεση στο Ισραήλ. Ή μπορεί να δράσει για να αυξήσει πραγματικά τις πιθανότητες μιας συμφωνίας, ασκώντας ανυποχώρητη πίεση στη Χαμάς και τους κρατικούς χορηγούς της. Μόνο η τελευταία μπορεί να σώσει τις ζωές των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια για το Ισραήλ και ένα μέλλον σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

*Ο Arsen Ostrovsky είναι δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Νομικού Φόρουμ και ανώτερος συνεργάτης του Misgav Institute for National Security.

*Ο Asher Fredman είναι εκτελεστικός διευθυντής του Misgav Institute.