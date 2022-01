Νόβακ Τζόκοβιτς: Ευγνώμων για την απόφαση – Θέλω να αγωνιστώ

O Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε την έφεση και μίλησε μέσω Twitter για πρώτη φορά μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την ανάκληση της ακύρωσης της βίζας του. Ο Σέρβος τενίστας ευχαρίστησε τον δικαστή για την απόφαση και τόνισε πως πήγε στην Αυστραλία για να αγωνιστεί.

Ο «Νόλε» εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός πως ο δικαστής ανέτρεψε την απόφαση για την ακύρωση της βίζας και εξέφρασε τη θέληση του να μείνει και να πάρει μέρος στο Γκραν Σλαμ, «παρά τα όσα έγιναν», όπως είπε.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022