Ντούσαν Ίβκοβιτς: Το τελευταίο «αντίο» στον «σοφό» του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Το τελευταίο αντίο στον μεγάλο Ντούσαν Ίβκοβιτς λένε συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του μπάσκετ στο Βελιγράδι, εκεί όπου κηδεύεται ο «σοφός» του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών και σήμερα πλήθος κόσμου βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Σερβίας προκειμένου να τον ξεπροβοδίσουν στις αιώνιες θάλασσες.

Μεγάλες προσωπικότητες από τον χώρο του μπάσκετ βρίσκονται στο Βελιγράδι και τιμούν τον Ντούντα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το φέρετρό του κουβάλησαν οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Ντίνο Ράτζα, Ζάρκο Πάσπαλιε, Γιούρι Ζντοβτς, Βλαντε Ντίβατς και Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς, σε μια κίνηση – φόρο τιμής στον δάσκαλο τους, όπως τον αποκαλούσαν.

Στην κηδεία του Ντούσαν Ίβκοβιτς παρευρέθηκαν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, ο Βασίλης Σπανούλης, ο Δημήτρης Ιτούδης.

Vasilis Spanoulis and Zeljko Obradovic in Belgrade’s cemetery to say the last goodbye to Duda pic.twitter.com/XVkHfhUgoo

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 21, 2021