Ο Έλον Μασκ με ποστάρισμα του στο Χ αναφέρθηκε στην Ελλάδα

Την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα θέλησε να σχολιάσει για ακόμα μια φορά ο τρισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ.

Μετά τα σχόλιά του περί «πληθυσμιακής κατάρρευσης» της χώρας μας, ο CEO της Tesla και τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου σχολίασε εκ νέου στο «Χ» ανάρτηση που επικαλούμενη δημοσίευμα της express γράφει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί απότομα έως και κατά 25% έως το 2070 – πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 4%.

Έλον Μασκ: Πω πω, σχεδόν διπλάσιος ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν σε σχέση με τα μωρά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα

Ειδικότερα, ο Έλον Μασκ, αναδημοσίευοντας την ανάρτηση-δημοσίευμα της express σχολίασε έκπληκτος: «Πω πω, σχεδόν διπλάσιος ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν σε σχέση με τα μωρά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα».

Η αρχική ανάρτηση έγινε από τον 30χρονο Ιδρυτή Εταιρειών και Επενδυτή Mario Nawfal που λογίζεται ως μια «εξέχουσα διαδικτυακή προσωπικότητα».

Wow, almost twice as many people died as there were babies born in Greece https://t.co/DiyfyBmPcT

— Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2024