Ο Μάικλ Κέιν μίλησε για τους αγαπημένους του ρόλους και παρέλαβε το βραβείο KVIFF

Φέτος, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι τίμησε τον Βρετανό ηθοποιό Μάικλ Κέιν για τη συνεισφορά του στον παγκόσμιο κινηματογράφο εδώ και έξι δεκαετίες.

Ο Μάικλ Κέιν παρέλαβε το βραβείο του KVIFF και ήταν παρών στην προβολή της πρώτης ταινίας που σκηνοθέτησε η Λίνα Ρόσλερ, στην οποία ο ίδιος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στην ταινία «Best Sellers» ο Μάικλ Κέιν υποδύεται έναν δύστροπο συγγραφέα. «Έχω συναντήσει τόσους πολλούς συγγραφείς και τους έχω υποδυθεί όλους. Οι συγγραφείς πίνουν πολύ επειδή είναι μόνοι τους. Έχω γράψει έξι βιβλία, οπότε το ξέρω» τόνισε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στο Variety.

Αναφερόμενος στους ρόλους που έχει υποδυθεί και του άρεσαν περισσότερο είπε ότι είναι στις ταινίες «The Man Who Would Be King», «Alfie» και «Youth». Για την τελευταία ταινία με τον Πάολο Σορεντίνο σημείωσε ότι κέρδισε το βραβείο της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, αλλά αγνοήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική.