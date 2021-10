Ο Κάπτεν Κερκ του Star Trek ταξίδεψε στο διάστημα σε ηλικία 90 ετών [vid]

Ο Ουίλιαμ Σάτνερ, ο κυβερνήτης Τζέιμς Ταϊμπέριους Κερκ στη διάσημη σειρά Star Trek, έγινε στα 90 του ο γηραιότερος άνθρωπος που έφτασε «με τόλμη, εκεί που δεν έχει πάει ποτέ κανείς».

Ο ίδιος δήλωσε πως η εμπερία που έζησε ήταν απίστευτη και συγκινητική.

Star Trek actor William Shatner, 90, says his experience of flying into space was "so moving" and "unbelievable" https://t.co/wg3nT2uUHS pic.twitter.com/iRbCdduJ8U

"Suddenly you're through the blue and into black"

Το αυτοματοποιημένο διαστημόπλοιο New Shepherd της εταιρείας New Origin εκτοξεύτηκε περίπου 10 λεπτά πριν από τις 18.00 σήμερα από μια αγροτική περιοχή, στο δυτικό Τέξας και ξεπέρασε τη Γραμμή Κάρμαν που, σε ύψος 100 χιλιομέτρων από τη Γη, συνιστά το «σύνορο» του διαστήματος.

Στο διαστημόπλοιο επιβαίνουν άλλοι τρεις επιβάτες: δύο επιχειρηματίες, που πλήρωσαν για το ταξίδι αυτό και ένα στέλεχος της εταιρείας.

Η υποτροχιακή πτήση κράτησε μόλις 11 λεπτά και το σκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη, με τη βοήθεια τριών αλεξιπτώτων.

Actor and director William Shatner is one of four people who were aboard space company Blue Origin's latest rocket launch. At age 90, Shatner is now the oldest person to fly into space. pic.twitter.com/8QYU8NnKHA

— NPR (@NPR) October 13, 2021