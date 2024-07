Ομπάμα για την απoχώρηση Μπάιντεν: Μεγάλος πατριώτης, ποτέ δεν υποχώρησε

Με σχετική ανακοίνωσή του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα σημείωσε πως «ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους της Αμερικής, καθώς και ένας αγαπημένος φίλος και συνεργάτης μου. Σήμερα, μας υπενθύμισε επίσης -και πάλι- ότι είναι πατριώτης».

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.

