Οι απόφοιτοι της Τουρκικής Στρατιωτικής Ακαδημίας έκαναν έξαλλο τον Ερντογάν – Δείτε το λόγο

ΑΡ: Έξαλλος ο Ερντογάν από τον κοσμικό όρκο των αποφοίτων της Τουρκικής Στρατιωτικής Ακαδημίας

Το Associated Press σε ανταπόκριση που αναπαράγεται από το ABC News με τίτλο Turkish president vows to ‘purge’ military graduates who took a pro-secular oath αναφέρει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν καταφέρθηκε εναντίον των αποφοίτων της τουρκικής στρατιωτικής ακαδημίας που έδωσαν κοσμικού χαρακτήρα όρκο κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησής τους, υποσχόμενος ότι οι υπεύθυνοι γι’ αυτό θα «εκκαθαριστούν» από τον στρατό.

Μιλώντας σε συνέδριο για ισλαμικά σχολεία, ο πρόεδρος Ερντογάν χαρακτηρίζοντας τους εμπλεκόμενους ως «καιροσκόπους», πρόσθεσε ότι διεξάγεται έρευνα και υποσχέθηκε ότι «τα λίγα θρασύδειλα άτομα που ευθύνονται θα εκκαθαριστούν». «Όποιοι κι αν είναι, δεν είναι δυνατόν να ανήκουν στον στρατό μας», δήλωσε ο Ερντογάν.

Ο Ερντογάν ήταν παρών στην τελετή αποφοίτησης στην Τουρκική Στρατιωτική Ακαδημία στην Άγκυρα στις 30 Αυγούστου. Η αριστούχος Ebru Eroglu οδήγησε την τάξη των 960 αποφοίτων στην απαγγελία του επίσημου στρατιωτικού όρκου για την υπεράσπιση της Τουρκίας. Όμως βίντεο που τραβήχτηκε περίπου μία ώρα αργότερα δείχνει περίπου 400 από τους αποφοίτους να συγκεντρώνονται σε ένα χωράφι, να υψώνουν τα σπαθιά τους και να φωνάζουν «Είμαστε οι στρατιώτες του Μουσταφά Κεμάλ» – μια αναφορά στον κοσμικό ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας. Στη συνέχεια, η Eroglu οδήγησε την ομάδα στον όρκο του αξιωματικού, με τον οποίο ορκίστηκαν να υπερασπιστούν «μια κοσμική, δημοκρατική Τουρκία». Αυτός ο όρκος καταργήθηκε από την ακαδημία το 2022. Η Τουρκία έχει γίνει φανερά πιο θρησκευτική υπό τον Ερντογάν, αποβάλλοντας κάποιες από τις κοσμικές παραδόσεις της αρχικής κεμαλικής δημοκρατίας.Ο στρατός της Τουρκίας θεωρεί παραδοσιακά τον εαυτό του ως εγγυητή της κοσμικότητας, γεγονός που οδήγησε σε μια σειρά από πραξικοπήματα. Ηγήθηκε τριών ανατροπών μεταξύ 1960 και 1980 και ανέτρεψε μια συντηρητική κυβέρνηση το 1997. Ωστόσο, το 2016, μια απόπειρα ανατροπής του Ερντογάν και της θρησκευτικο-συντηρητικής κυβέρνησής του ματαιώθηκε και χιλιάδες άνθρωποι εκκαθαρίστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις, το δικαστικό σώμα και άλλους δημόσιους θεσμούς.

Ορισμένοι φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές άσκησαν έντονη κριτική στις ενέργειες των αποφοίτων του στρατού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για την κυβέρνηση Ερντογάν. Άλλοι στο διαδίκτυο την επαίνεσαν ως ένδειξη ότι ο τουρκικός στρατός θα παραμείνει κοσμικός ανεξάρτητα από το κυβερνών κόμμα. Ο σύμμαχος του Ερντογάν Ντεβλέτ Μπαχτσελί, επικεφαλής του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος, ζήτησε αργότερα τη διεξαγωγή έρευνας. Την Πέμπτη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα. Εκτός από τη διαμάχη, η φετινή αποφοίτηση ξεχώρισε επίσης επειδή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της Τουρκίας που και οι τρεις κλάδοι του στρατού – στρατός, ναυτικό και αεροπορία – είδαν γυναίκες να αποφοιτούν στην κορυφή των αντίστοιχων τάξεων.