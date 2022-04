Παρίσι: Φωτιά κοντά στον Σηκουάνα

Πυκνός μαύρος καπνός εθεάθη στο κέντρο του Παρισιού κοντά στον Σηκουάνα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Όπως δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters, ο καπνός προερχόταν από λεωφορείο που έπιασε φωτιά στη λεωφόρο Σαν – Ζερμάν.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα actuParis, λίγο μετά τις 4:20 μ.μ., οι πυροσβέστες δέχθηκαν κλήση για πυρκαγιά στην πλατεία Maubert, στο 5ο διαμέρισμα της πόλης.

Σε ανάρτηση στο Twitter, η Αστυνομία παρότρυνε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

⚠️Heavy Black Smoke Seen In Central Paris Near Seine River – Witness – Reuters

We went to find some cherry blossom in #paris and saw some awful black smoke pic.twitter.com/rO5mQy3RXD

— Flying Fluskey (@FlyingFluskey) April 4, 2022