Πέρα από τα Σύνορα: Μεγάλα, διεθνή ενημερωτικά ΜΜΕ στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει στην πόλη των Δελφών από την Τετάρτη έως το Σάββατο, 10-13 Απριλίου 2024 με τη συμμετοχή των επικεφαλής μερικών από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, με την παρουσία ξένων ανταποκριτών αλλά και δημοσιογράφων από διεθνούς κύρους πλατφόρμες ενημέρωσης.

Σε ένα πάνελ ειδικά αφιερωμένο στις προκλήσεις, τις στρατηγικές και τα εργαλεία αντιμετώπισης του ζητήματος της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης στον πολύ-πολικό κόσμο που αναδύεται τα τελευταία χρόνια, θα συμμετέχουν για να ανταλλάξουν απόψεις οι Alexandru Giboi, Επικεφαλής της European Alliance of News Agencies, Claudia Nicolae, Επικεφαλής του Romanian National News Agency, Kiril Valchev, Γενικός Διευθυντής του BTA της Βουλγαρίας, Serdar Karagöz, Πρόεδρος και CEO του Τουρκικού πρακτορείου Anadolu, Yannick Pasquet, από το AFP και Ilija Musa, από το FENA, με έδρα τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Μέσω των ανταποκριτών τους παρόντα στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα είναι επίσης μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα από ολόκληρο τον κόσμο όπως τα CNN, The Wall Street Journal, Financial Times, Reuters, Deutsche Welle, The Financial Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Politico.eu, IWM Vienna, CTV News, The Foreign Desk, Monocle Radio 24, BRUXINFO, Tagesspiegel, Association for Democratic Advancement Democracy Lab, Wealth of Nations, VAP Germany, Jerusalem Strategic Tribune, Sbunker, τα Βρετανικά The I, UnHerd και Politics Home.

Με αποστολές των ανταποκριτών τους στην Ελλάδα θα παραβρεθούν στο Φόρουμ διεθνή μέσα όπως τα EURONEWS, EL PAIS, ALJAZEERA, Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, The National Herald, LA PATRIA, EL TIEMPO, Greek Reporter, RADIO SEFARAD, AURORA ISRAEL, Alqahera News TV & Al Ahram, Hellenic DNA, Πρακτορείο ΜΙΑ, Portes Magazine, NEGlobal.eu και BFMTV.

Η παρακολούθηση του Φόρουμ online είναι δωρεάν με εγγραφή εδώ.

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (https://def-ix.delphiforum.gr/) μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για όλους τους επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συμμετέχουν στο 4ήμερο Φόρουμ του Απριλίου.