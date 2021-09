Περίπου 4.7 εκατομμύρια λιγότερα κορίτσια θα γεννηθούν μέχρι το 2030: Επιλεκτική άμβλωση

Οι χώρες με στρεβλή SRB (Sex Ratio Birth-Αναλογία Φύλου στις Γεννήσεις), λόγω των πολιτιστικών προτιμήσεων για αγόρια, πρόκειται να χάσουν 4,7 εκατομμύρια κορίτσια μέχρι το 2030. Αυτή η απώλεια μπορεί να αυξηθεί στα 22 εκατομμύρια μέχρι το 2100 αν στις χώρες που ωθούν την SRB πάνω από τα φυσιολογικά της επίπεδα, περιληφθούν πυκνοκατοικημένες χώρες όπως η Νιγηρία και το Πακιστάν, στον βαθμό που θα ακολουθήσουν αυτή την πρακτική.

Του Βαγγέλη Χωραφά

Αυτά προβλέπει μια πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Projecting sex imbalances at birth at global, regional and national levels from 2021 to 2100: scenario-based Bayesian probabilistic projections of the sex ratio at birth and missing female births based on 3.26 billion birth records» που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό British Medical Journal.

Οι ερευνητές μελέτησαν την SRB για όλες τις χώρες του κόσμου από το 2021-2100 υιοθετώντας δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο μελέτησε τις τάσεις σε χώρες με ήδη στρεβλή SRB, ενώ το δεύτερο σενάριο ασχολήθηκε με χώρες που κινδυνεύουν να αυξήσουν αυτή την αναλογία. Για την μελέτη χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 3,26 δισεκατομμύρια τοκετούς της περιόδου 1970-2021. Υπολογίζεται ότι περίπου 45 εκατομμύρια γεννήσεις κοριτσιών χάθηκαν την περίοδο 1970-2017. Οι χώρες με ήδη αυξημένη SRB είναι 12, ενώ αυτές που βρίσκονται μπροστά από τον κίνδυνο μιας αύξησης είναι 17.

Με βάση το σενάριο 1 η μελέτη προβλέπει 4, 7 εκατομμύρια λιγότερες γεννήσεις κοριτσιών την περίοδο 2021-2030, ενώ άλλο 1 εκατομμύριο αναμένεται να χαθεί την περίοδο 2031-2100, δηλαδή συνολικά 5,7 εκατομμύρια. Με βάση το σενάριο 2, αν προστεθούν στους υπολογισμούς το Πακιστάν και η Νιγηρία, τότε μπορεί να υπάρξουν απώλειες 22,1 εκατομμυρίων κοριτσιών μέχρι το 2100.

Σύμφωνα με την μελέτη, η χρησιμοποίηση της επιλεκτικής άμβλωσης για την απόκτηση αγοριών, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Λόγω της έλλειψης γυναικών μπορεί να υπάρξει πρόβλημα «συμπίεσης στον γάμο», καθώς και αύξηση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της βίας. Όλα αυτά, σε μακροχρόνια προοπτική μπορεί να απειλήσουν την κοινωνική συνοχή και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι για τον περιορισμό αυτών των τάσεων χρειάζεται επηρεασμός των διακρίσεων ενάντια στο φύλο των παιδιών, που βρίσκεται στην καρδιά αυτών των πρακτικών προγεννητικής επιλογής φύλου. Αυτό απαιτεί νομικά πλαίσια που θα διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων.

ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΜΒΛΩΣΗ

Πολλοί ονομάζουν το φαινόμενο αυτό «φυλοκτονία», μέσω της επιλεκτικής άμβλωσης.

Η Ινδία, η Κίνα, το Λιχτενστάιν, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, το Κόσσοβο, η Ταιβάν και το Βιετνάμ είναι χώρες που ανθεί η επιλεκτική άμβλωση.

Η Νιγηρία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, η Τανζανία, η Αίγυπτος και χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής είναι πολύ πιθανόν να στρεβλώσουν τις SRB τους τα επόμενα χρόνια. Εδώ μπορεί να προστεθεί και η Νότια Κορέα που είχε ένα βεβαρυμμένο ιστορικό στο θέμα αυτό.

Ωστόσο, το πρόβλημα της επιλεκτικής άμβλωσης δεν αφορά μόνο τις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Εκεί, εκτός από το θέμα των πολιτισμικών προτιμήσεων για αγόρια, σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες, όπως το θέμα της προίκας, η κρατική πολιτική του ενός παιδιού κλπ.

Το πρόβλημα εμφανίζεται και στις χώρες της Δύσης, πολλές φορές, μέσα από ένα διαφορετικό σκεπτικό. Η περίπτωση του Καναδά είναι χαρακτηριστική.

Τον Ιούνιο 2021, η Βουλή του Καναδά καταψήφισε το νομοσχέδιο που έφερε η βουλευτής των Συντηρητικών Cathay Wagantall με ψήφους 248 κατά, με 82 υπέρ. Το νομοσχέδιο προέβλεπε την κατάργηση της επιλεκτικής άμβλωσης για την επιλογή φύλου του εμβρύου και την απόδοση ευθυνών στους γιατρούς, αν την πραγματοποιούσαν.

Η πλειοψηφία (Φιλελεύθεροι του πρωθυπουργού Τριντό, μέρος των Συντηρητικών, το Μπλοκ του Κεμπέκ και το NDP) που τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου, υποστήριξε την θέση ότι το δικαίωμα στην άμβλωση αποτελεί αποκλειστικό θέμα των γυναικών. Επίσης υποστήριξε ότι, η κατάργηση της επιλεκτικής άμβλωσης, μπορεί να ανοίξει το παράθυρο για την γενικότερη κατάργηση των αμβλώσεων.

Πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα για το οποίο δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Και μάλιστα λύσεις με καθολική αποδοχή. Ακόμα και στις προηγμένες χώρες της Δύσης. Με τα δεδομένα αυτά, οι πιθανότητες να επαληθευτούν οι τάσεις της μελέτης που προαναφέρθηκε, είναι πολύ υψηλές.