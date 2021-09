«Πόλεμος» Μπόρις Τζόνσον-Νίκι Μινάζ για τα εμβόλια και τα fake news περί στειρότητας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον και ο επικεφαλής γιατρός της Βρετανίας κατά της πανδημίας, Κρις Γουίτι πιθανότατα δεν περίμεναν ποτέ ότι θα μιλούσαν για έναν μακρινό γνωστό της Νίκι Μινάζ και τα περί «στειρότητας» που δήθεν του είχε «προκαλέσει το εμβόλιο». Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Ντάουνινγκ Στριτ συνέβη ακριβώς αυτό.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021