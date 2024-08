Πως εκμεταλλεύτηκαν το εθισμό του Μάθιου Πέρι σε ουσίες – Οι γιατροί αρνήθηκαν να αυξήσουν τις δόσεις και στράφηκε σε επιτήδειους

Ο Μάθιου Πέρι δεν κατάφερε ποτέ να νικήσει τους δαίμονές του και οι πέντε συλληφθέντες για τον θάνατό του από υπερβολική δόση κεταμίνης, εκμεταλλεύτηκαν τον εθισμό του μέχρι τέλους.

«Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος» ήταν ένα από τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι εμπλεκόμενοι στο «ευρύ εγκληματικό δίκτυο» όπως χαρακτήρισαν οι αρχές τους πέντε που προμήθευαν τον ηθοποιό με ναρκωτικά για να του αποσπάσουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαν -κάτι που λόγω της απελπισίας του Πέρι να βρει κεταμίνη, φαίνεται πως πέτυχαν.

Η κατηγορία που εκδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αφορά την Τζασβίν Σανγκά, γνωστή και ως «βασίλισσα της κεταμίνης» και τον τον Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένθια ως τους κατηγορούμενους για τον θάνατο του Πέρι. Κατηγορίες έχουν επίσης απαγγελθεί σε έναν γιατρό, τον Μαρκ Σάβεζ, τον βοηθό του Πέρι, Κένενθ Ιγουάμασα, και ένα άλλο άτομο, ο Έρικ Φλέμινγκ.

Οι γιατροί του αρνήθηκαν να του αυξήσουν τη δόση και στράφηκε σε ασυνείδητους

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA) ανέφερε: «Όταν οι γιατροί της κλινικής αρνήθηκαν να αυξήσουν τη δόση του, ο Πέρι στράφηκε σε ασυνείδητους γιατρούς που τον είδαν ως έναν τρόπο για να βγάλουν γρήγορα χρήματα».

Την ίδια ώρα, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι «ο Σάβεζ έδινε την κεταμίνη στον Πλασένθια, εξασφαλίζοντας μέρος του φαρμάκου από έναν διανομέα χονδρικής μέσω μιας δόλιας συνταγής».

Προς επίρρωση των επιχειρημάτων για απροκάλυπτη εκμετάλλευση, η εισαγγελική ομάδα τόνισε ότι «ο Πλασένθια χρέωσε τον Πέρι με 2.000 δολάρια (1.500 λίρες) ένα φιαλίδιο που κόστιζε στον Δρ Σάβεζ περίπου 12 δολάρια (9 λίρες)».

Ο Κένενθ Ιγουάμασα που φέρει ευθύνη για τον θάνατο του Πέρι, ήταν ο προσωπικός βοηθός του. Ήταν εκείνος που λάβανε από τον Δρ. Πλασένθια την κεταμίνη και εκμεταλλευόταν επίσης τον «Τσάντλερ» για να του αποσπά χρήματα.

Ο Πέρι πλήρωσε στον Πλανσένθια -μέσω του βοηθού του, Ιγουάμασα – τουλάχιστον 55.000 δολάρια για κεταμίνη τον μήνα πριν πεθάνει, ενώ ο Φλέμινγκ έλαβε περίπου 12.000 για δύο συμφωνίες, μία από τις οποίες έγινε λίγες μέρες πριν από τον θάνατο του ηθοποιού.

Αναλυτικά οι κατηγορίες στους πέντε συλληφθέντες

Τζασβίν Σανγκά ή «Βασίλισσα της Κεταμίνης»: Κατηγορείται για τη διανομή κεταμίνης, διατήρησης χώρου σχετικού με ναρκωτικά, κατοχή με πρόθεση διάθεσης μεθαμφεταμίνης, κατοχή με πρόθεση διάθεσης κεταμίνης και ακόμη πέντε κατηγορίες για διανομή κεταμίνης.

Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένθια: Κατηγορείται για διανομή κεταμίνης, για τροποποίηση και πλαστογράφηση εγγράφων ή αρχείων σχετικών με την ομοσπονδιακή έρευνα.

Έρικ Φλέμινγκ: Ομολόγησε ένοχος για τη διανομή κεταμίνης και μία κατηγορία διανομής κεταμίνης που οδήγησε στον θάνατο. Στα δικαστικά έγγραφα, ο Fleming παραδέχτηκε ότι διακίνησε την κεταμίνη που προκάλεσε τον θάνατο του Πέρι και ότι απέκτησε την κεταμίνη από την πηγή του, την Sangha, διανέμοντας 50 φιαλίδια κεταμίνης στον προσωπικό βοηθό του Πέρι, Kenneth Iwamasa, εκ των οποίων τα μισά τέσσερις μέρες πριν τον θάνατο του Πέρι.

Κένενθ Ιγουάμασα: Ο προσωπικός βοηθός του Πέρι, που συνωμότησε με την Sangha, τον Fleming και τον Plasencia για την παράνομη προμήθεια και διανομή κεταμίνης στον Πέρι. Ομολόγησε ένοχος για μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο και παραδέχτηκε ότι επανειλημμένα χορήγησε κεταμίνη στον Πέρι χωρίς ιατρική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων πολλών ενέσεων την ημέρα του θανάτου του.

Δρ. Μαρκ Σάβεζ: Ιατρός που συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διανομή κεταμίνης. Στην συμφωνία του παραδοχής, παραδέχτηκε ότι πούλησε κεταμίνη στον Plasencia, συμπεριλαμβανομένης της κεταμίνης που είχε αφαιρεθεί από την πρώην κλινική του.

