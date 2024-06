«Προσκλητήριο» από το ΥΠΕΝ για standalone μπαταρίες και μονάδες αποθήκευσης σε ΑΠΕ

Στην προσθήκη μπαταριών συνολικής ισχύος 1,5 Γιγαβάτ, που θα πλαισιώσουν τα standalone συστήματα 700 Μεγαβάτ τα οποία έχουν προκριθεί μέσω των δύο διαγωνισμών, «βλέπει» το ΥΠΕΝ την ενίσχυση που θα πρέπει να γίνει άμεσα στην αποθήκευση ενέργειας, ώστε να δοθεί απάντηση στις περικοπές ΑΠΕ, αλλά και στις μηδενικές ή αρνητικές τιμές στην DAM οι οποίες προκαλούν μία σειρά από παρενέργειες – όπως τις εξαγωγές επί ζημία για το εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αφορά την υλοποίηση standalone μπαταριών, την προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε έργα ΑΠΕ σε λειτουργία τόσο στο ΕΣΜΗΕ όσο και στο ΕΔΔΗΕ, αλλά και την εγκατάσταση μπαταριών από καταναλωτές. Για να δρομολογηθεί αυτό το 1,5 Γιγαβάτ, το σχέδιο που εξετάζει το ΥΠΕΝ προβλέπει πως σε πρώτη φάση θα «απελευθερωθεί» η ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης και για τις τρεις παραπάνω εφαρμογές, χωρίς καμία λειτουργική ή επενδυτική ενίσχυση.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως θα «τρέξει» μία ανοικτή πρόκληση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να «κλειδώσουν» την υλοποίηση των έργων τους, αξιοποιώντας τις αδειοδοτικές διευκολύνσεις που θα παρασχεθούν για αυτό τον σκοπό. Έτσι, για παράδειγμα, στην περίπτωση των standalone μπαταριών, όπως και των μονάδων αποθήκευσης καταναλωτών, θα υπάρξει προτεραιοποίηση στη χορήγηση όρων σύνδεσης.

Κοινός παρονομαστής για τις μονάδες αποθήκευσης όσων δώσουν το «παρών» στην πρόκληση θα είναι πως θα αποκομίζουν έσοδα αποκλειστικά μέσω της συμμετοχής στην αγορά. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, όσον αφορά τις standalone μπαταρίες, τα «σήματα» από την αγορά δείχνουν πως υπάρχουν αρκετοί επενδυτές που εκτιμούν πως οι μονάδες μπορούν να είναι βιώσιμες μέσω του arbitrage.

Επίσης, κίνητρο για τους εν λειτουργία σταθμούς ΑΠΕ με συμβάσεις Feed-in-Premium θα είναι να περιορίσουν τις απορρίψεις της «πράσινης» παραγωγής τους. Κι αυτό γιατί θα μπορούν να αποθηκεύουν την ενέργεια που αλλιώς θα περικοπτόταν, εγχέοντάς την άλλες ώρες στο σύστημα.

Σε κάθε περίπτωση, η ανοικτή πρόκληση θα καταδείξει την ανταπόκριση της αγοράς, σε επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης χωρίς καμία στήριξη. Αν αυτή η ανταπόκριση καλύψει τον στόχο του 1,5 Γιγαβάτ, τότε σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, θα «ανακατευθυνθούν» σε άλλη δράση τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και του REPowerEU που προορίζονταν για τη στήριξη επενδύσεων σε μπαταρίες.

Αν αντίθετα με αυτό τον τρόπο καλυφθεί μόνο ένα μέρος από το 1,5 Γιγαβάτ, τότε για το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο μέχρι τον στόχο, το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στη χορήγηση αποκλειστικά επενδυτικής ενίσχυσης, δηλαδή μόνο επιδότησης για την αγορά της μπαταρίας. Επομένως, τότε θα αξιοποιηθεί ένα ποσοστό των διαθέσιμων κεφαλαίων από το «Ελλάδα 2.0» και το REPowerEU.

Ωστόσο, όπως είναι φυσικό, ακόμη και σε αυτό το σενάριο, δεν πρόκειται να «τρέξουν» οι επόμενες δημοπρασίες για standalone μπαταρίες, με τη «φόρμουλα» που είχαν οι δύο πρώτοι διαγωνισμοί – καθώς αυτοί προέβλεπαν στήριξη τόσο στο CAPEX όσο και στο OPEX.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, προϋπόθεση για να υλοποιηθεί το παραπάνω σχέδιο είναι να επιλυθούν ορισμένες τεχνικές δυσκολίες. Μία από τις πιο σημαντικές αφορά την προσθήκη μπαταρίας σε εν λειτουργία σταθμούς ΑΠΕ, καθώς θα πρέπει να βρεθεί λύση για τον τεχνικό διαχωρισμό της παραγωγής του σταθμού (η οποία αμείβεται με την «ταρίφα» του πάρκου) και της αποθηκευμένης ενέργειας από την μπαταρία (η οποία θα πωλείται στη χονδρεμπορική τιμή).

Όπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου, μία ιδέα που μελετάται είναι για την τυπολογία προσθήκης της μπαταρίας να μην προκριθεί τελικά η εγκατάσταση «πίσω από τον μετρητή». Επίσης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο τρόπος επιλογής των επενδυτών που θα δώσουν το «παρών» στην ανοικτή πρόκληση. Επικρατέστερη εκδοχή αυτή τη στιγμή είναι να γίνει με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης (first in – first out), μέχρι την εξάντληση της διαθέσιμης ισχύος.

Πηγή energypress.gr