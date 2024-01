Public Group: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2023

Το Public Group, το κορυφαίο Omnichannel Retail Group σε Ελλάδα και Κύπρο, ξεπέρασε τα €500εκ. πωλήσεις που είχε θέσει ως στόχο στην αρχή του 2023, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργική του κερδοφορία. Οι παραπάνω επιδόσεις επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη υλοποίηση της μακροχρόνιας στρατηγικής του Public Group, η οποία εστιάζει σε επενδύσεις που αναβαθμίζουν συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες, στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας καθώς και στην συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων του.

Τα Public παραμένουν ο δημοφιλέστερος omnichannel προορισμός τεχνολογίας, home living & ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τον αριθμό επισκέψεων στα φυσικά και online κανάλια το 2023 να ξεπερνάει τα 100εκ. επισφραγίζοντας την αγάπη των καταναλωτών στη μάρκα.