Πυροβολισμοί με θύματα σε λύκειο του Τέξας

Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα μέσα σε ένα λύκειο του Τέξας και όπως αναφέρει η αστυνομία και μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, προκάλεσε τον τραυματισμό ανθρώπων.

«Βρισκόμαστε στην περιοχή όπου έλαβε χώρα ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, στο λύκειο του Τίμπερβιου», ανέφερε η αστυνομία του Άρλινγκτον στο Twitter η οποία τόνισε πως κάνει μεθοδική έρευνα μέχρι η περιοχή να θεωρηθεί τελείως ασφαλής.

All Parents –@mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021