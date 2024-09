Πυροβολισμοί στο Μόναχο κοντά στο προξενείο του Ισραήλ (video)

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο γενικό προξενείο του Ισραήλ στο Μόναχο της Γερμανίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μονάχου, δυνάμεις της πυροβόλησαν εναντίον ύποπτου, ο οποίος χτυπήθηκε στην περιοχή Karolinenplatz.

Η περιοχή είναι αποκλεισμένη σε μεγάλη έκταση, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές.

Gunfire is reported in Munich near the Israeli Consulate General

Today is the anniversary of the 1972 attack when terrorists shot 11 Israeli athletes during the Munich Olympics.

❗️ UPD: In Munich, police have neutralized a gunman who opened fire, as specified, near the… pic.twitter.com/yniUYRaU9H

— NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2024