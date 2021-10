Ρωσία: Συντριβή αεροπλάνου με 16 νεκρούς και 7 τραυματίες στην περιοχή του Ταταρστάν

To πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο πηγή των ρωσικών υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων, μετέδωσε πως ένα αεροπλάνο L-410 συνετρίβη κοντά σε πόλη στην περιοχή του Ταταρστάν.

Από τη συντριβή σκοτώθηκαν πάνω από 16 άτομα και άλλοι επτά τραυματίστηκαν.

Το αεροπλάνο μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών, ανακοίνωσε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σύμφωνα παράλληλα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το αεροπλάνο που συνετρίβη ήταν ένα Let L-410 Turbolet, το οποίο είναι ένα δικινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος μικρών αποστάσεων.

Οι προδιαγραφές ασφάλειας των ρωσικών αερομεταφορών έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχήματα, ιδιαίτερα με παλιά αεροπλάνα σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν είναι σπάνια.

Ένα Antonov An-26 μεταγωγικό αεροπλάνο συνετρίβη στην ρωσική Άπω Ανατολή τον περασμένο μήνα στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Επίσης και οι 28 επιβαίνοντες ενός δικινητήριου Antonov An-26 σκοτώθηκαν κατά την συντριβή του στην Καμτσάτκα τον Ιούλιο.

⚡🇷🇺Light plane with 20 skydivers and 2 crew members CRASHES in Russia's Tatarstan.

19 people reportedly dead.#Russia pic.twitter.com/9YztnHYdfR

— The RAGEX (@theragex) October 10, 2021