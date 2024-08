Σε σοκ η Γερμανία μετά την τρομοκρατική επίθεση – Ένας ο δράστης, σύμφωνα με τις Αρχές

Σοκαρισμένη είναι η Γερμανία από την τρομοκρατική επίθεση στο Ζόλινγκεν με τρεις νεκρούς και οχτώ τραυματίες, οι πέντε από τους οποίους σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων και των τραυματιών.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε μεγάλη γιορτή για τα 650 χρόνια της πόλης του Ζόλινγκεν. Ο δράστης με μαχαίρι επιτέθηκε αδιάκριτα στον κόσμο, στοχεύοντας όμως στο λαιμό των θυμάτων, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Η αστυνομία έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό δυνάμεων γύρω από το κέντρο της πόλης του Ζόλινγκεν, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μονάδων. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας του Ντίσελντορφ, οι έρευνες εκτείνονται και πέρα από τα όρια της πόλης του Ζόλινγκεν. Θύματα όσο και οι μάρτυρες δίνουν καταθέσεις.

Η αστυνομία καλεί όσους έχουν βίντεο και φωτογραφίες από τον τόπο της επίθεσης να τα θέσουν στη διάθεση των διωκτικών αρχών για να βοηθήσουν στην αναγνώριση του δράστη. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο δράστης παραμένει άφαντος.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για έναν μεμονωμένο δράστη. Η εφημερίδα Μπιλντ επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες που λένε ότι είχε αραβικά χαρακτηριστικά. Η αστυνομία δεν το επιβεβαιώνει. Μιλά πάντως για τρομοκρατική επίθεση. Επειδή ο δράστης έπληξε στοχευμένα τα θύματά του στο λαιμό.

