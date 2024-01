Σεισμός στην Ιαπωνία – Φόβοι για τσουνάμι (βίντεο)

Σεισμός προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία σήμερα, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των παραλιακών περιοχών των νομαρχιών Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

BREAKING: Japan Meteorological Agency says a powerful 7.6-magnitude earthquake has struck Ishikawa Prefecture. Credit: HAB pic.twitter.com/Y4ZW60wR0q

Breaking News A major earthquake occurred in Japan. Widespread shaking in Japan. A tsunami warning has also been issued. pic.twitter.com/ZTCtKjjUUM

