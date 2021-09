Σφοδρή καταιγίδα πλήττει την Ισπανία – 7.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Χάος προκάλεσε σε πολλές περιοχές της Ισπανίας σφοδρή καταιγίδα, που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πόλεις, να κλείσουν δρόμοι και να μείνουν χωρίς ρεύμα χιλιάδες άνθρωποι.

Η καταιγίδα έπληξε ιδιαίτερα σφοδρά την πόλη Αλκανάρ, στην Καταλονία. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους και το νερό παρέσυρε αυτοκίνητα, έπιπλα και πεσμένα δέντρα, προς την ακτή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν δεκάδες ανθρώπους που παγιδεύτηκαν σε οχήματα, σπίτια και κάμπινγκ, ενώ κλειστό γήπεδο διατέθηκε για την προσωρινή στέγαση πολιτών.

