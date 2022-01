Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας: Διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα

Μήνυμα στην Άγκυρα να σταματήσει να δηλητηριάζει το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, και να καταφέρεται εναντίον Έλληνα ανώτατου αξιωματούχου κατά παράβαση στοιχειωδών κανόνων της διπλωματικής πρακτικής στέλνει το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την προκλητική τουρκική επίθεση στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Η αποδοχή της ιστορικής αλήθειας και η συμφιλίωση των εθνών με το παρελθόν τους αποτελεί άλμα ηθικής υπέρβασης των διαφορών μεταξύ των λαών» σημειώνει η Αθήνα.

Αυστηρή απάντηση στην Άγκυρα για την προκλητική επίθεση στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου έδωσε και ο Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ αναλυτικά

«Για μία ακόμα φορά, κατά παράβαση στοιχειωδών κανόνων της διπλωματικής πρακτικής, η τουρκική πλευρά καταφέρεται εναντίον ανώτατου αξιωματούχου της Ελλάδας, στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η τουρκική πλευρά, δυστυχώς, διαστρεβλώνει για άλλη μία φορά την πραγματικότητα και αποκρύπτει όχι μόνο το τι έγινε στο παρελθόν αλλά και την συνεχιζόμενη πολιτική της, η οποία καταπατά το Διεθνές Δίκαιο σε καθημερινή βάση, δημιουργώντας εντάσεις και δηλητηριάζοντας το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ελλάδα, απορρίπτοντας στο σύνολο τους, τις τουρκικές αιτιάσεις, επισημαίνει ότι η αποδοχή της ιστορικής αλήθειας και η συμφιλίωση των εθνών με το παρελθόν τους αποτελεί άλμα ηθικής υπέρβασης των διαφορών μεταξύ των λαών και εχέγγυο ειρηνικής συνύπαρξής τους για το μέλλον».

